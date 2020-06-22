Переможниця 4 сезону шоу "Голос. Діти" Данелія Тулєшова взяла участь в американському шоу талантів Americas Got Talent, де підкорила суддів. Дівчинка вкотре продемонструвала надзвичайно красивий вокал на міжнародній сцені.

Данелія Кулєшова, яка родом з Казахстану, продовжує підкорювати світові музичні майданчики. Юна зірка вийшла на сцену талант-шоу у США. Декілька днів тому відео її виступу розбурхало мережу.

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Данелія Кулєшова на Americas Got Talent

13-річна Данелія здійснила свою мрію. Вона виступила на одному з найпопулярніших американських майданчиків – Americas Got Talent.

Кулєшова виконала пісню Tears Of Gold співачки Faouzia. Судді, серед яких – Гайді Клум та Софія Вергара, були в захваті від її виступу і в результаті дівчинка отримала чотири омріяні "так". Глядачі та почесні судді аплодували Данелії стоячи.

Менш, ніж за тиждень відео виступу, яке опублікували в ютубі, переглянули понад мільйон разів. Користувачі мережі активно коментують його та бажають Данелії перемоги.

Данелія Кулєшова на Americas Got Talent: дивіться відео онлайн

Реакція Монатіка на виступ Данелії

Під час участі дівчинки у четвертому сезоні "Голос. Діти" її зірковим тренером був Монатік. Саме він допоміг юному таланту здобути перемогу. Під час прямого включення у студію "Сніданку з 1+1" артист прокоментував виступ своєї експідопічної.

"Ми з Данелією на зв'язку, але ще не встигли обговорити її виступ. Я пишаюся нею. Те, що я зробив на "Голос. Діти" – лише крапля в її окені таланту. Ще тоді я знав, що своїм талантом вона буде завойовувати увесь світ, і зараз вона це доводить. Я зовсім не здивований тому, що зараз відбувається – це надталановита дитина та вокалістка, яка розвивається з кожним роком, а ми спостерігаємо за нею усією родиною", – зазначив мультиартист.