Холостяк 10 сезон 12 випуск: яка учасниця перемогла в проєкті

Найбільша інтрига шоу "Холостяк" 10 сезон трималась до останнього ефіру, адже глядачам було складно передбачити, хто із двох чарівних фіналісток отримає троянду на церемонії. Максим Михайлюк вагався перед фінальним вибором, однак віддав каблучку Даші Ульяновій. Читайте біографію переможниці "Холостяка" 10-го сезону.

Дівчата у шоу "Холостяк" 10 сезон впродовж останніх кількох місяців запекло боролись за серце пілота з США Максима Михайлюка Все ж, до фіналу дійшли лише дві дівчини – Дана та Даша. Хто із дівчат отримав почесне право називатись супутницею головного холосятка країни, та отримав каблучку – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Учасниці пригадали, як народжувались почуття до головного героя шоу "Холостяк" та романтичні моменти на проєкті. З особливим трептом пригадала перше побачення Дана, коли вона прийшла до його квартири.

А от знайомство з Дашою у пілота в шоу "Холостяк" почалось з першого романтичного побачення на ковзанах та пристрасного поцілунку.

Дана чи Даша

Холостяк кожній з дівчат сказав приємні слова. Потім Максим сказав, що Даші тяжко робити кроки та показувати справжню себе, натомість Дана завжди брала ініціативу та пам’ятала всі деталі.

Проте, після щирих останніх тет-а-тет із дівчатами, Максим зізнався у почуттях. Його серце віддало перевагу Даші. Тож, Дарія перемогла у 10 сезоні проєкту "Холостяк".

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ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі СТБ. Головним героєм 10 сезону став пілот із Маямі Максим Михайлюк, який мріяв знайти кохання на проєкті. У кожному випуску головний герой зустрічався з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час побачень дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.