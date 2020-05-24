Переможниця "Холостяка-10" Даша показала фото пристрасного поцілунку з Максом у фіналі

У п'ятницю, 22 травня, головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк зробив свій фінальний вибір. Він зізнався, що хоче бути разом та будувати стосунки з Дашею Ульяновою. Дівчина поділилася пристрасним фото найромантичнішого моменту їхньої історії на проєкті.

Хоча ювілейний сезон "Холостяка" закінчився, проте активні обговорювання навкого нього тривають досі. Фіналістки діляться неймовірно красивими світлинами та своїми враженнями від пережитого. Так, на особистій сторінці Даші в інстаграмі з'явилося приголомшливе фото.

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Яким кадром поділилася Даша?

Переможниця "Холостяка-10" вирішила оприлюднити романтичний знімок, де показала пристрасний поцілунок з Максимом. Він трапився після того, як у фіналі Макс сказав, що хоче бути разом із нею. Тоді закохані не приховували своїх емоцій та почуттів, а сповна показали їх.

На фотографії бачимо Дашу у неймовірно гарній білій мереживній сукні та Максима у чорному костюмі. Вони позують в одному із найкрасивіших місць Барселони, де й відбувалася остання церемонія троянд.

Особливої спеки додає поцілунок пари.

Що відомо про стосунки Даші та Максима?

Даша вирішила взяти участь у десятому сезоні шоу "Холостяк", головним героєм якого став пілот Максим Михайлюк. Дівчина одразу привернула його увагу, адже під час першої зустрічі продемонструвала свою гнучкість та сексуальність за допомогою танцю. Вона з дитинства займається гімнастикою, тому майстерно змогла виконати усі рухи.

Проте бували випадки, коли Даша ледь не покидала шоу. Вперше це сталося в Таїланді. Тоді Максим сказав, що хоче провести її, проте вони пішли купатися в басейні, де учасниця отримала троянду та залишилася в проєкті.

В одному із відеозвернень Ульянова сказала, що Максим влаштовує мало побачень із нею. Під час церемонії троянд він вирішив провести Дашу до автомобіля, проте, відкривши двері авто, вона побачила всередині запрошення на побачення в Єгипті.

Їхня історія на проєкті була дуже несподіваною та емоційною, проте Даші все-таки вдалося полонити серце Макса і вони спробують побудувати стосунки поза межами шоу.