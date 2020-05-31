Переможниця десятого шоу "Холостяк" висловилася щодо фіналу та її стосунків з Максимом Михайлюком. Дівчина попросила не проводити розслідувань та залишити цю ситуацію.

Відомо, що після проєкту історія кохання Даші та Максима не мала продовження. Навколо цього точаться багато розмов в мережі. Дівчина опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі, у якому звернулася до прихильників.

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Що написала Даша?

Переможниця "Холостяка" зазначила, що не буде плакати та опускати руки. Також їй не потрібно співчуття, адже його в неї було більш, ніж достатньо. Вона наголосила, в цьому ніхто не винен.

Так сталося і я б попросила вас не вести власні розслідування. На мою думку, це вже не має жодного сенсу,

– попросила Даша.

Дівчина каже, що живе сьогоднішнім днем, ставить нові цілі і продовжує вірити в казку, в якій їй справді пощастило побувати на проєкті "Холостяк".

Чому love story Даші та Максима закінчилася?

Під час пост-шоу "Холостяка-10" Даша повідомила, що вони з Максимом розірвали стосунки. Причиною цього стало зізнання Макса про те, що в нього був інтим на проєкті з іншою дівчиною. Для Даші такий вчинок чоловіка був дуже болючим і вона не змогла пробачити йому.

За словами Максима, близькість з іншою у нього була ще до фіналу. Він не давав учасницям ніяких гарантій чи обіцянок і не вважає, що зрадив Дашу. Холостяк каже, що мав окрему історію, яка по-різному розвивалася, з кожною із дівчат.