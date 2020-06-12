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Netflix назвав найкращі фільми та серіали, які варто переглянути на фоні протестів у США
сьогодні , 13:20 Netflix назвав найкращі фільми та серіали, які варто переглянути на фоні протестів у США
Юлія Михайлова
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні , 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна
Любов не знає перешкод: хто із зірок наважився одружитись на карантині
11 червня , 20:30 Любов не знає перешкод: хто із зірок наважився одружитись на карантині
Уляна Журба