Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова попри те, що отримала у фіналі заповітну каблучку, так і не змогла продовжити стосунки з Максимом Михайлюком. Дівчина заявила, що відчуває закоханість, але не проти відновити стосунки з Максимом.

Відомо, що після проєкту історія кохання Даші та Максима не мала продовження. Навколо цього досі точаться багато розмов в мережі. Однак Даша не опустила руки, активно веде свою сторінку в інстаграмі та розповідає про своє життя підписникам.

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Даша Ульянова закохана

Нещодавно дівчина дала інтерв’ю програмі TrueStory на ютуб-каналі. Під час розмови на запитання, чи закохана Даша, дівчина відповіла позитивно.

Так. Мені стало легше, я видихнула після цього всього. Під час карантину не вийшло побудувати стосунки, я дуже переживала за це. Зараз я відчуваю любов до себе,

– зазначила дівчина.

Хто саме завоював серце 23-річної гімнастки поки що невідомо, дівчина відкрито заявляє, що у неї є безліч прихильників чоловічої статі. За словами Даші, всі її колишні активізувалися та навіть намагаються знову побудувати з нею стосунки.

Переможниця шоу "Холостяк" не знімає каблучки

Що цікаво, дівчина не знімає каблучку, яку подарував їй Максим Михайлюк та не виключає можливості на продовження стосунків.

"Стосунків після проєкту не було, ми навіть не дали їм такого шансу. Можливо, з часом щось зміниться. Я не виключаю такої можливості. На пост-шоу я вже казала, що попри ситуацію, яка сталася, це не скасовує всього того, що сталося. Він мені сподобався. В мене були почуття до нього. Ця каблучка – пам’ять про те, що між нами було, тож поки що її знімати я не готова", – розповіла Даша.

Що відомо про стосунки Даші та Максима

Під час пост-шоу "Холостяка-10" Даша всім зізналася, що вони з Максимом розірвали стосунки. Причиною цього стало зізнання Макса про те, що в нього був інтим на проєкті з іншою дівчиною. Для Даші такий вчинок чоловіка був дуже болючим і вона не змогла пробачити йому.

За словами Максима, близькість з іншою у нього була ще до фіналу. Він не давав учасницям ніяких гарантій чи обіцянок і не вважає, що зрадив Дашу. Холостяк зазначив, що мав окрему історію, яка по-різному розвивалася, з кожною із дівчат.