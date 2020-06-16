Переможниця десятого шоу "Холостяк" Даша Ульянова ще на першому знайомстві продемонструвала усім свою неперевершену розтяжку. 23-річна гімнастка не перестає дивувати своїх фанатів, тож опублікувала новий вражаючий кадр.

Своєю гнучкістю Даша одразу заполонила серце "Холостяка" Максима Михайлюка. Учасниця реаліті-шоу стала першою дівчиною з якою поцілувався головний герой на першому побаченні, а також саме для неї Максим влаштував сюрприз та запросив на побачення в Єгипет, де дівчина мала змогу провести час без дівчат наодинці з Максимом.

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Тепер Даша дивує розтяжкою усіх своїх прихильників, та навіть планує запустити власний курс, аби навчити всіх охочих також стати на шпагат.

У своєму особистому профілі в інстаграмі Даша Ульянова досить часто публікує відверті світлини та свою неперевершену розтяжку, через це деякі користувачі в мережі порівнюють її з Анастасією Волочковою та заявляють, що схожий кадр вони вже десь бачили.

Переможниця шоу "Холостяк" на кадрі позувала в чорній футболці, джинсах та кросівках. Свій шпагат Даша продемонструвала ставши однією ногою на автомобіль Lexus, а іншою – на Mercedes.

Шанувальники дівчини не залишились осторонь та написали багато приємних слів у коментарях.

"Молодець. Ти стільки років трудилася в спорті, розумничка", "Жан-Клод Ван Дам в жіночому обличчі", "Даша, ти шикарна", "Як завжди чарівна. Просто нереально красива", – коментували прихильники.