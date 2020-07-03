Переможниця десятого сезону романтичного шоу країни "Холостяк" Даша Ульянова вкотре розбурхала мережу еротичним фото. Дівчина позувала біля басейну, демонструвавши свою сексуальність.

Звабливий кадр ексхолостячка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона не соромиться поставати перед камерою у відвертому вбранні або й взагалі без нього. Дівчина щоразу показує сексуальність та жіночність, розбурхує мережу.

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24-річна красуня вирішила відпочити від повсякденних турбот. Для цього вона обрала один із заміських комплексів, де мало людей та можна порелаксувати.

На ефектній світлині, яку оприлюднила Ульянова, вона позує та тлі лісу, вигнувшись біля басейну. Даша одягнена у кислотно-жовтий купальник, що гарно підкреслив її апетитні форми. Також увагу привертають довгі стрункі ноги дівчини. Фото вкотре продемонструвало її витончене тіло та елегантну пластику.

Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник – запорука прекрасного дня,

– підписала фото Даша.



Даша Ульянова еротично позувала біля басейну / Instagram / @dasha_ulyanovaa