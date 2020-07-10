Переможниця десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Даша Ульянова відверто розповіла про те, що мала стосунки з одруженими чоловіками. Дівчина зізналася, що була закоханою, тому її не бентежила різниця у віці.

Даша дала інтерв'ю для ютуб-програми "Без комплексів", де поділилася подробицями особистого життя. Дівчина розповіла про інтимні речі, зокрема стосунки із чоловіками, які були значно старші за неї.

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Даша Ульянова про особисте життя

23-річна красуня під час розмови зізналася, що раніше у неї було декілька романів із одруженими чоловіками. Даші хотілося, щоб їй приділяли увагу багаті чоловіки, робили подарунки. Вона виросла в достатку, тому прагнула, щоб в майбутньому в нех було ж таке життя, як у дитинстві.

Перші стосунки із старшим чоловіком в Ульянової були під час навчання в театральному університеті. Вона розповіла, що вкінці навчання їй хотілося хорошого життя.

Я прагнула зустрічатися з багатим чоловіком, розповідати подружкам про наші таємні зустрічі. На останному курсі почала їздити до Києва на кожні вихідні, хоча навчалася в Харкові. Там познайомилася з чоловіком. Йому тоді було 35 років, а мені – 20,

– розповіла Даша.

Переможниця "Холостяка" спершу була закохана і нічого не помічала. Обранець давай їй гроші і це подобалося. Проте Ульянова зазначила, що не багато, десь тисячу на місяць. Але вона не могла подзвонити, приїхати, поспати разом із ним. Пізніше зрозуміла, що жила ілюзіями і є всього лише коханкою.

Через деякий час Даша відправилася на роботу в Китай. Там почала самостійно заробляти на життя, подорослішала. Коли повернулася в Україну, то зрозуміла, що розлюбила того чоловіка. Проте знову закохалася в одруженого.

Мій наступний чоловік також був одружений. Він приховував свою дружину, проте все й так було зрозуміло. Мене підкорила його чоловіча харизма. Зрештою, ці стосунки теж зійшли нанівець,

– розповіла Даша.

Інтерв'ю Даші Ульянової: дивіться відео онлайн