Переможниця десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Даша Ульянова не припиняє ділитися з шанувальниками еротичними світлинами. У мережі вона поширила фотографію, на якій показала пишні оголені груди.

Спекотний кадр з'явився на особистій сторінці Даші в інстаграмі. Вона впевнена в собі і щоразу демонструє це, коли постає перед камерою у відвертих та звабливих образах.

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24-річна красуня не втрачає жодної можливості похизуватися спортивною фігурою. Ледь не на кожному фото вона показує свою гнучність, жіночність та сексуальність.

Даша знає, як привернути до себе увагу публіки. Під час однієї із фотосесії вона постала перед камерою у чорних обтислих лосинах, що підкреслили її довгі стрункі ноги, і топі з відвертим декольте. Волосся Ульянова вклала у локони, а два пасма з ніжністю спадали на обличчя, додаючи її образові грайливості. Макіяж ексхолостячка зробила у коричневих відтінках та намалювала ідеальні чорні стрілки на повіках. Її шию прикрашав красивий ланцюжок.

Гімнастка обрала для знімку позу, щоб зробити акцент на звабливому декольте. Навіть через камеру вона манила проникливим та пристрасним поглядом.



Сексуальна Даша Ульянова / Instagram / dasha_ulyanovaa