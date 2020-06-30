Переможниця десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Даша Ульянова емоційно висловилася про участь у проєкті. Вона зазначила, що для такого реаліті потрібно бути сильною людиною, адже "Холостяк" – це тернистий шлях.

Даша поділилася думками на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зізналася, що отримує багато повідомлень, у яких їй кажуть, що досягла всього завдяки участі в проєкті: нічого не робила, але все має.

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"Звісно, прийшла на "Холостяк" і тепер сидиш на всьому готовому", "Даша перед камерою покрутилася, сіла на шпагат і тепер популярна", "Губи свої показала і тепер всі її знають" – ось такі слова часто чує Ульянова від користувачів мережі. Дівчина не розуміє, чому всім здається, що участь в такому проєкті, як "Холостяк", – це дуже легко.

"Холостяк" – це для сильних людей, готових крізь складний тернистий шлях іти до свого кохання. Скільки конфліктів, недосипань, стресів, розчарувань та болі відчувають багато учасниць. А скільки дівчат одним необережним вчинком зганьбилися на всю країну. І якщо це не їхній особистий план чорного піару, то виглядає досить сумно,

– наголосила Даша.

Переможниця розповіла, що "Холостяк" – це серіал на реальних подіях, живий щоденник багатьох людей. Під час участі у такому проєкті важливо триматися достойно. Тільки такі учасниці потім подобаються аудиторії та гуртують навколо себе по-справжньому "своїх" людей.