Хоч на постшоу головний герой 10 сезону "Холостяка" Максим Михайлюк потрапив у гучний секс-скандал, переможниця шоу Даша продовжує носити його подарунок. Перстень з діамантом красуня показала у мережі та пояснила, чому не позбулась прикраси.

Чому Даша Ульянова зберегла перстень

Ще 22 травня на екрани вийшов останній епізод романтичного шоу "Холостяк-10". З-поміж двох красунь Максим Михайлюк обрав гімнастку Дашу Ульянову. За умовами проєкту, дівчина отримала від головного героя перстень з діамантом, який навіть після гучного секс-скандалу продовжує носити.

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На інстаграм-сторінці Даша Ульянова активно публікує фото зі своїх буднів. Тому неодноразово демонструвала діамантовий перстень прихильникам. Відтак сторінку Даші засипали питаннями про стосунки з Максимом та причину, чому дівчина залишила коштовність. Переможниця шоу вирішила не тримати інтригу та лаконічно відповіла підписникам свого блогу.

Перстень просто не хочу знімати, він мені дуже подобається,

– написала у відповідь Даша Ульянова.

Що відомо про скандал з "Холостяком-10"

Після одруження Нікіти Добриніна та Даші Квіткової тисячі глядачів очікували, що і історія Максима Михайлюка з переможницею проєкту Дашою матиме продовження. Однак на постшоу пара заявила, що не змогла побудувати стосунки в реальному житті. Причиною стало зізнання Максима, що на шоу він мав секс з однією з учасниць. Це дівчина сприйняла як зраду.

Сам Максим Михайлюк розуміє, що ця інформація була неприємна його обраниці. Однак зрадником він себе не вважає, адже всі дівчата йшли на проєкт, розуміючи конкуренцію, та й на зйомках "Холостяк" не мав якихось зобов'язань перед красунями.

За словами Максима, він готовий до серйозних стосунків та наразі шукає особливу дівчину.