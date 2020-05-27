Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова оголила груди: спекотне фото

Переможниця десятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова тішить своїх підписників відвертими світлинами з фотосесій. На одному з останніх дописів дівчина продемонструвала ідеальні фігуру та пишні груди.

Особисте життя Даші Ульянової неабияк цікавить прихильників, адже переможниця шоу та Максим Михайлюк не розповідають подробиць їхніх стосунків. Тож фанати ретельно відстежують кожен допис, аби хоч щось дізнатися про улюбленців за яких вони вболівали від початку шоу.

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Так, на особистій сторінці в інстаграмі Даші Ульянової з’явився допис, який привернув увагу підписників, адже на світлині дівчина позувала лише в одних трусиках, сексуально оголивши груди.

Демонструючи свої принади та розкішне тіло, переможниця шоу поділилася з підписниками простим секретом успіху.

Запорука успіху – це любов до себе, а все інше додасться! У мене були різні етапи в стосунках, але коли я любила і приймала себе, (навіть у вазі 70 кг) відбою від шанувальників не було, це правда. І тільки тепер я розумію фразу "Спробуй прийняти себе і побачиш, що станеться",

– зазначила дівчина.

Перед фотокамерою дівчина постала в ефектному макіяжі smoky eyes, довге волосся вклала в легкі локони та показала оголені сідниці. Також в дівчини можна помітити чудову засмагу, яка додає її відвертим світлинам ще більшої спокусливості.