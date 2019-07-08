Переможниця 4 сезону "Голос. Діти" Данелія Тулєшова заспівала у фіналі 5 сезону проекту

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Данелія Тулєшова
Данелія Тулєшова / Instagram / @tuleshova_daneliya

Талановита переможниця "Голос. Діти" 4 сезон через 2 роки після своєї феєричної перемоги знову вийшла на сцену. 12-річна дівчинка заспівала композицію "Добеги" разом зі своїм колишнім наставником Монатіком.м

Суперфінал чергового проекту Голос Діти 5 сезон розпочався о 21:00 на телеканалі "1+1". У сьомому випуску учасники команди зіркових тренерів Джамали, Дзідя та "Время и Стекло" не лише боролись за перемогу, а й мали можливість надихнутись виступом своєї "попередниці" – Данелії Тулєшової.

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Її відеоролики на YouTube-каналі зібрали більше 40 мільйонів переглядів, а оскароносна актриса Дрю Беррімор не могла втримати сліз від її виступу на популярному американському шоу.

На сцену вокального шоу Данелія вийшла разом зі своїм екс-наставником – Дмитром Монатіком. Разом вони виконали суперхіт "Добеги".

Данелія Тулєшова з піснею Добеги на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн

 

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Теги: LifeStyle Музика Голос. Діти 4 сезон дивитися онлайн Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн Новини Києва Новини України
Джерело: LifeStyle 24
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