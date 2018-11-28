Переможниця "Голосу країни" Олена Луценко представила перший кліп про Україну: промовисте відео

Переможниця телевізійного шоу "Голос країни" 8 сезон випустила свій дебютний кліп на пісню "Над Україною". Відеоролик, знятий на фоні київських краєвидів, зняла команда MIXO Production.

Відеоробота "Над Україною" є першою авторською роботою переможниці проекту Олени Луценко. Режисером роботи став Олександр Махач, який вирішив показати український гопак та національні строї на фоні Києва, знімаючи кліп на терасі багатоповерхового бізнес-центру. Також було задіяно дві інші локації: музей української архітектури Пирогів та Ботанічний сад.

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У всіх кадрах уродженка Білої Церкви постає в українських вбраннях та задля експерименту демонструє біляві афроамериканські косички, вплетені у своєму волоссі. Вражаючі народні танці у відеокліпі продемонстрував національний академічний ансамбль танцю імені Павла Вірського. Прем'єра синглу "Над Україною" відбулась ще 2 листопада і її можна придбати на онлайн-платформах iTunes, Google Play, Deezer та Spotify.

Новий кліп з'явився на YouTube-каналі Олени Луценко 26 листопада.

Олена Луценко – "Над Україною": дивитись відео онлайн

Що відомо про перемогу Олени Луценко у "Голосі країни"?8 сезон співочого шоу "Голос країни" відбувався весною 2018 року на телеканалі "1+1". За перемогу у фіналі "Голосу країни-8" боролись Олена Луценко (команда Сергія Бабкіна), Анна Трінчер (команда Джамали), Србуі Саргсян (команда Потапа), а також Андрій Рибарчук (команда Тіни Кароль). Перемогу талановитій Олені Луценко принесла пісня Ніни Матвієнко "Колискова зорі". На артистку чекали щедрі подарунки в знак перемоги на проекті: вона отримала почесне звання "голосу країни", 3-місячну ротацію на ХітФМ, а також квартиру у ЖК "Щасливий".