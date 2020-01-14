Переможниця "Х-фактора 3" Аіда Ніколайчук презентувала кліп: відео

Переможниця третього сезону шоу "Х-фактор" Аіда Ніколайчук, яка виступає під сценічним іменем AIDA, випустила кліп на пісню The Red Moon. Ролик артистка презентувала на своєму офіційному ютуб-каналі.

Для зйомок кліпу The Red Moon співачка обрала червоний одяг та капелюх. Лице Аіда покрила прозорою вуаллю, що виглядало досить драматично. Червона помада, яскравий макіяж очей та довге біляве волосся додають її образу особливого шарму. У сюжеті кліпу головною є сама Аіда, яка чуттєво виконує композицію, проходячи серед гір.

Читайте також: Переможниця проєкту "Х-фактор": як Еліна Іващенко виступала на шоу

"Ну ось нарешті вийшов кліп на пісню The Red Moon. Хочу подякувати всій команді, стараннями якої з’явилися пісня і кліп", – написала співачка на своїй сторінці в інстаграмі.

AIDA – The Red Moon: дивитись відео онлайн

Це не перша відеоробота, яку Аіда презентує у мережі. З 2013 до 2016 років артиста опублікувала кліпи до пісень "На твоей планете", "Не обещай", "Короткие гудки" та "Не тримай". Окрім цього, Аіда Ніколайчук брала участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення 2016" від України, але так і не потрапила у фінал. Тоді дівчина виступила із піснею Inner Power.

Аіда Ніколайчук – Inner Power: дивитись відео онлайн