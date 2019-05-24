Холостяк 9 сезон 12 випуск: в шоу перемогла Даша

Найбільша інтрига шоу "Холостяк 9 сезон" трималась до останнього ефіру, відтак глядачам було складно передбачити, хто із двох фіналісток отримає троянду на церемонії. Нікіта Добринін вагався перед фінальним вибором, однак віддав каблучку Даші. Читайте біографію переможниці Холостяка 9-го сезону.

Дівчата впродовж останніх кількох місяців активно боролись за серце Холостяка – ведучого Нікіти Добриніна. Все ж, до фіналу дійшли лише дві дівчини – Ліля та Даша. Хто із дівчат отримав почесне право називатись супутницею головного холосятка країни, хто отримав останню троянду, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Церемонія троянд

Учасниці пригадали, як народжувались почуття до головного героя шоу "Холостяк 9 сезон" та романтичні моменти на проекті. З особливим трептом пригадала перше побачення Ліля. На зустріч з Нікітою Добриніним вона очікувала 5 тижнів. А от знайомство з Дашою у телеведучого почалось із потрійного побачення на вечірці та пристрасного поцілунку.

Добринін у розмові із телеведучим зізнався, що хоче обрати саме ту дівчину, у котрій впевнений. Проте не уявляє, як правильно пояснити іншій, що їм більше не судилось розвивати стосунки.

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Керуватись серцем

На запитання чи планує холостяк весілля, Нікіта Добринін відповів ствердно. Проте, лише у тому випадку, коли будуть міцні стосунки. Холостяк 9 сезону зізнався, що плекає теплі почуття до обох дівчат, проте вибір неминучий.

Для своєї обраниці Холостяк обрав найтепліші слова, зізнався, що чекав кожної наступної зустрічі. У розмові із Дашею. Нікіта Добринін дещо засумнівався у щирості намірів дівчини. Стосовно Лілі, Добринін відзначив легкість та пориви пристрасті, що спалахували між ними.

Ліля чи Даша

Опісля щирих останніх тет-а-тет із дівчатами, Нікіта зізнався у почуттях. Його серце віддало перевагу Даші. Дарія перемогла у 9 сезоні проекту Холостяк.

Біографія переможниці Холостяка 9 сезону – Даші

Вік: 20 років

Місто: Київ

Чим займається: перукар, стиліст зачісок

Соцмережа: kvittkova

Харизматична стиліст ніколи не думала, що буде створювати зачіски, адже мріяла бути акторкою або психологом. Отримати освіту перукаря була ідеєю мами Дарії, за що дівчина зараз дуже вдячна.

Красуня дуже хвилювалась перед виходом до Холостяка, тому, ступивши на червону доріжку, Дарія ледь не бігла на зустріч з Нікітою Добриніним, викликавши у нього усмішку. Друзі телеведучого переконали його дати дівчині шанс та вручити їй троянду.

Впродовж проекту дівчина залишала ініціативу за собою, не боялась першою подарувати поцілунок Холостяку. Саме ця впевненість допомогла їй завоювати серце Нікіти Добриніна.

Перше фото закоханої пари:



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