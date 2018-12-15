Переможниця "Холостяка-5" Марина Кіщук виграла міжнародний конкурс Super Model Universe 2018

Дівчина, якій вдалось завоювати серце головного холостяка країни у п'ятому сезоні, здобула перемогу в міжнародному конкурсі краси. 27-річна Марина Кіщук стала Super Model Universe 2018.

Конкурс краси Super Model Universe 2018 пройшов 14 грудня у Філіппінах. За головну корону боролись 94 представниці з різних країн світу, однак перемогу здобула 27-річна українка з Глухова Марина Кіщук.

Читайте також: Представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2018" показала зворушливі фото з дитинства

На фінальному нагородженні на сцені залишилось троє кандидаток: Марина від України, представниця Філіппін і Росії. Українка зізналась, що їй було складно стояти у 10 кілограмовій сукні ручної роботи і чекати на результат. Вона додала, що на нагородженні весь зал підтримував свою претендентку, адже конкурс проходив у Філіппінах, однак після того, як журі оголосило "Ukraine", вона розплакалась і ніяк не могла повірити у свою перемогу.

Україна, ми перемогли!!! Друзі мої! Це така гордість, божевільний адреналін, неймовірні відчуття! Я віддалася цьому конкурсу повністю, ви бачили підготовку! Він був дуже потрібний мені, щоб зрозуміти свої можливості і, як би я не намагалася робити вигляд, що не переймалася, в голові таке творилося! Спасибі величезне за підтримку,

– прокоментувала свою перемогу Марина.



Марина Кіщук перемогла у міжнародному конкурсі Super Model Universe 2018 / Instagram / @marina.kishchuk