Ямайка перемогла на Міс Світу 2019: що відомо про Тоні-Енн Сінгх

Знаменитий конкурс краси Міс Світу 2019 прогримів у Лондоні 14 грудня. Переможницею стала Тоні-Енн Сінгх з Ямайки. Що відомо про красуню – читайте в нашому матеріалі.

На престижному конкурсі краси Міс Світу 2019 перемогу у Лондоні здобула брюнетка з Ямайки – Тоні-Енн Сінгх.

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23-річна Тонні-Енн народилася у великому місті Морант-Бей, Ямайка. 14 років тому дівчина іммігрувала в США. Красуня також є випускником Державного університету Флориди (FSU). В освітньому закладі нова Міс Світу 2019 вивчала психологію та дослідження проблем жінок.

До участі у всесвітньому конкурсі "Міс Ямайка" вона брала участь у конкурсі Асоціації Карибського флоту у Флориді.

На конкурсі краси вона проявила свої вокальні та музичні таланти під час змагань та отримала найвищі нагороди за талант.

Міс Світу – це найстаріший з найбільших міжнародних конкурсів краси, заснований у Великобританії в 1951 році покійним Еріком Морлі.

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Міс Світу 2019: фото Тоні-Енн Сінгх