Міс Світу 2019: переможницею стала Тоні-Енн Сінгх з Ямайки

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Міс Світу 2019 / Instagram / @toniannsingh

14 грудня в Лондоні, Велика Британія, пройшов один з найпрестижніших конкурсів краси. Переможницею стала Тоні-Енн Сінгх, представниця Ямайки.

Переможницею Міс Світу 2019 стала брюнетка з Ямайки – Тоні-Енн Сінгх. Про це повідомили представники конкурсу на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

Першою віце-міс було обрано представницю Франції, а другою віце-міс – красуню з Індії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

 

До слова, переможницею благодійного проєкту "Краса з метою" стала представниця Непалу Pradeepta Adhikar (Прадіпта Адікар). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

 

Міс Україна 2019

Відомо, що цьогоріч на конкурс краси в Лондон від України полетіла Маргарита Паша. 24-річна модель була обрана на українському конкурсі краси 12 вересня з-поміж 24 найвродливіших дівчат з усіх регіонів країни. У 2015 році вона вже брала участь в конкурсі краси "Міс Україна", втім отримала звання Miss Ukraine International і поїхала представляти країну на іншому конкурсі. 

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Відомо, що Маргарита Паша народилася в Росії, а коли дівчинці було три роки, її багатодітна родина переїхала до України, в Харків. У 2018 році вона здобула ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"), наразі є студенткою Київського інституту міжнародних відносин. Окрім модельної кар'єри Маргарита себе реалізовує у спорті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

"Я майстер спорту з художньої гімнастики, спорт – це невід'ємна частина мого життя. Люблю допомагати людям (діткам), по своїй натурі я – філантроп", – заявляла раніше Маргарита. Також дівчина розповідала, що мріяла отримати титул Міс України ще з дитинства, а тепер, коли це стало реальністю, в майбутньому планує побудувати спортивний інтернат для дітей-сиріт.

Однак перед конкурсом краси у Великій Британії Маргарита Паша відзначалась кількома скандалами: після конкурсу краси вона відмовилась давати інтерв'ю українською мовою, але згодом все заперечила; не могла дати однозначної відповіді "Чий Крим?", а також розповідала про доволі дружні стосунки з представницею Росії на всесвітньому конкурсі краси. Втім, це не повпливало на її поїздку у Лондон, в який вона прибула вже 20 листопада.

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Конкурс краси Новини LifeStyle Велика Британія Лондон
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