Переможниця премії Шевченка віддасть частину нагороди родичам загиблої на Донбасі Яни Червоної

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав лауреатів премії 2020 року. У номінації "Публіцистика, журналістика" перемогла воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчата зрізають коси". Свою перемогу вона присвятила загиблій на Донбасі військовій Яні Червоній.

Євгенія Подобна від знайомих дізналася, що стала лауретом Шевченківської премії. Тому вранішня новина стала для неї несподіванкою.

Детальніше тут: Шевченківська премія 2020: хто став лауреатами

У своїй книзі "Дівчата зрізають коси" вона розказує про жінок на війні.

Євгенія Подобна хоч ще і не отримала винагороду, але вже вирішила куди її подіне: частину віддасть родичам загиблої на Донбасі.

Насправді, для мене це велика честь і велика відповідальність. Сподіваюся, що завдяки цій премії та цій номінації більше людей дізнаються про Яну Червону. Це героїня моєї книги, яка загинула майже рік тому – на початку квітня 2019 року. Цю перемогу я присвячую її пам'яті,

– зазначила Євгенія Подобна.

Що відомо про Яну Червону На початку квітня 2019 року на Донбасі загинула старший солдат і кулеметниця Яна Червона, що мала позивний "Відьма". Сталося це після того, як міна бойовиків влучила у бліндаж, в якому перебувала жінка. Разом з Яною цей світ покинув ще один український боєць – Олександр Мілютін із позивним "Дєда". З обидвома попрощалися у Бахмуті та Харкові 4 квітня. У Яни Червоної залишилися двоє дітей (дев’ятирічний син і восьмирічна донька) та чоловік.



Яна Червона поїхала на фронт одразу після початку війни на Донбасі, проте спершу була волонтеркою. А в 2016 році почала брати активну участь у бойових діях.





Яна Червона

Що відомо про інших переможців премії

► У номінації "Література" перемогли два письменники: Маріанна Кіяновська з книгою поезій "Бабин Яр. Голосами" – це своєрідні монологи жертв трагедії. Також переміг Тарас Прохасько зі збіркою есеїв під назвою – "Так, але...". Це розповіді про родину на тлі Карпат.

► Переможцем у категорії "Візуальне мистецтво" став художник Олександр Глядєлов із проєктом "Карусель". Його світлини зроблені в різний час і за різних обставин: від дитячих інтернатів до в'язниці. Разом він їх об'єднав в своєрідну колективну біографію країни.

► Етно-хаос гурт "ДахаБраха" за свій альбом "Шлях" отримав премію Шевченка у номінації "Музичне мистецтво". Під час визначення переможців у музичній галузі виникла суперечка . Мовляв, серед претендентів немає академічних музикантів та композиторів. Утім, у членів комітету на це свої погляди.

Я не бачу трагедії для класичної сфери, в вузькому розумінні. Однак, я бачу те, що премія оживає,

– підкреслила член комітету з Національної премії ім. Шевченка Любов Морозова.

► У галузі театрального мистецтва перемогу здобула опера-реквієм "Йов" режисера Влада Троїцького.

► Щодо номінації в сфері кіно, то ніхто не став переможцем, адже просто не було претендентів. Ті роботи, що подалися на премію, не відповідали її суті, – кажуть у комітеті з премії Шевченка.

"Ці дві роботи – "Будинок слова" і "Какафонія Донбасу" – важливі. Але, на нашу думку, ці фільми не могли би називатися тим, що ми уявляємо собі під лауреатом саме Шевченківської премії", – розповіла член комітету з Національної премії ім. Шевченка Римма Зюбіна.

Переможці Шевченківської премії

Переможців традиційно нагородять у День народження Шевченка, 9 березня. Кожен лауреат отримає 200 тисяч гривень.

Відео 24 каналу про Шевченківську премію: