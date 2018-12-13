Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: у шоу перемогла Яна Кутішевська

230 Читать новость на русском
Яна Кутішевська переможниця Топ-модель по-українськи 2 сезон
Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск / 24 Канал

Завершився 18 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 28 грудня 2018 року на "Новому каналі". Це був фінальний випуск – переможницею стала Яна.

Фінальний 18 випуск шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон був дуже непростий, обоє фіналісток Катя та Яна показали дуже професійну роботу. Та ще під час спільної фотосесії Алла відзначила роботу саме Яни.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: грандіозний фінал

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: останнє випробування на проекті

За час роботи Яна показала колосальний прогрес. На проект вона прийшла такою собі пацанкою, яка навіть не вміла ходити на підборах. Та у фінальному випуску ми побачили зовсім іншу Яну – дуже ніжну та жіночну.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск: останні випробування та хто пройшов у фінал

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: 15-ка знову разом

Зараз переможниця разом з Аллою Костромічовою до Нью-Йорку, де почнеться її модельна кар'єра. Вона також отримала грошовий приз на розвиток своєї модельної кар'єри.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон: учасники шоу та фото

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: фінальне дефіле

 

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн:хто переміг у проекті

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7221
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
сьогодні 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 197
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
сьогодні 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 573
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
сьогодні 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 410
Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
сьогодні 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
155
Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
сьогодні 14:25 Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
1526
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук