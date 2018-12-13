Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: у шоу перемогла Яна Кутішевська

Завершився 18 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 28 грудня 2018 року на "Новому каналі". Це був фінальний випуск – переможницею стала Яна.

Фінальний 18 випуск шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон був дуже непростий, обоє фіналісток Катя та Яна показали дуже професійну роботу. Та ще під час спільної фотосесії Алла відзначила роботу саме Яни.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: останнє випробування на проекті

За час роботи Яна показала колосальний прогрес. На проект вона прийшла такою собі пацанкою, яка навіть не вміла ходити на підборах. Та у фінальному випуску ми побачили зовсім іншу Яну – дуже ніжну та жіночну.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: 15-ка знову разом

Зараз переможниця разом з Аллою Костромічовою до Нью-Йорку, де почнеться її модельна кар'єра. Вона також отримала грошовий приз на розвиток своєї модельної кар'єри.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн: фінальне дефіле

Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск дивитися онлайн:хто переміг у проекті

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.