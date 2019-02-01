Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай презентувала кліп, знятий у Києві – відео

Ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка тріумфувала на міжнародному конкурсі Євробачення-2018, презентувала новий кліп до пісні "Bassa Sababa". Ролик зірка знімала у Києві.

Після Євробачення-2018 яскраву та дещо екстравагантну Нетту Барзілай впізнають у всьому світі. Відтак, коли зірка приїхала у липні до Києва, мережа одразу ж вибухнула новиною: ізраїльська співачка знімає кліп в Україні. Та це був не єдиний візит Нетти до столиці. Вже у грудні вона повторила свій візит, аби дозняти фінальні кадри.

Читайте також: Євробачення-2019: Францію представлятиме епатажний блогер-андрогін – фото і відео

У п'ятницю, 1 лютого, співачка презентувала яскравий ролик до пісні "Bassa Sababa". За сюжетом відео, Нетта Барзілай готова вийти заміж за привабливого брюнета. Однак несподівано чоловік втікає від своєї нареченої. Зірка вирішує наздогнати свого обранця, тому виїжджає на рожевій машині зі своєрідного порталу, зробленого у вигляді її голови. Сама ж погоня Нетти за чоловіком відбувається у формі комп'ютерної гри, що, зрештою, завершується програшем нареченого.

Незвичний сюжет втілили на вулицях Києва. Відомо, що режисери знімали ролик "Bassa Sababa" на столичному бульварі, Дарницькому мості та у знаменитій бібліотеці імені Вернадського.

Дивіться новий кліп Нетти Барзілай на пісню "Bassa Sababa": відео, знате в Києві

Нетта Барзілай отримала світову славу після конкурсу Євробачення-2018. Співачка виступила на пісенному конкурсі з піснею "Toy", яка через незвичну манеру виконання стала хітом. Після перемоги на шоу зірка продовжує вокальну кар'єру та готує до випуску сольний альбом, до якого ввійде яскрава композиція "Bassa Sababa". Ймовірно, саме цю пісню Нетта Барзілай представить на одному з півфіналів Євробачення-2019, яке пройде в Ізраїлі.