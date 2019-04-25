Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай виступить у Києві на Atlas Weekend

Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай, яка зняла свій останній відеокліп на пісню Bassa Sababa у Києві, знову повертається у столицю України. Цього разу співачка стане однією з учасниць фестивалю Atlas Weekend 2019.

Про це повідомили організатори фестивалю Atlas Weekend 2019 на офіційній сторінці в Facebook.

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У цьому році Україна не їде на Євробачення в Ізраїль, але переможниця тогорічного Євробачення їде у Київ,

– йдеться у повідомленні.

Atlas Weekend — це один з найбільших музичних фестивалів України, що проходить щорічно у Києві в першій половині липня на ВДНГ. У 2019 року музична подія пройде з 9 по 14 липня. Одними з учасників стануть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Tom Walker, Signal, Michael Kiwanuka, Brazzaville, Adept та інші виконавці зі світовими іменами.

До слова, фінал Євробачення-2018 відбувся 12 травня у португальському Лісабоні. За перемогу в конкурсі змагались 26 країн-учасниць. Після оголошення результатів голосування журі та глядачів переможцем Євробачення 2018 стала Нетта Барзілай з Ізраїлю. Загалом конкурсантка отримала 529 балів. На міжнародному конкурсі співачка з нетиповою зовнішністю та співом виконала запальну пісню "Toy".