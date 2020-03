Переможці Берлінале-2020: які фільми отримали головні нагороди

Один із наймасштабніших та найзнаменитіших кінофестивалів світу – Берлінале-2020 – нарешті відгримів у Берліні. Напередодні, 1 березня, захід "зачинив двері" до наступного року і назвав переможців цьогорічного фестивалю.

Повний список переможців Берлінале-2020 опублікували представники кінофестивалю на офіційному сайті.

Цікаво: Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни

Головну нагороду 70-го ювілейного заходу – "Золотого ведмедя" – отримав іранський фільм "Зла не існує" (There Is No Evil). За сюжетом, чотирьом чоловікам доведеться зробити непростий вибір. Один із них звичайний сім'янин з великою таємницею. Інший – повинен вбити людину, хоч впевнений, що не зможе цього зробити. Третій – хоче освідчитися коханій, однак його плани різко змінюються. А четвертий – лікар, який не може займатися медициною і тому обирає життя самітника. Історії цих чотирьох чоловіків піднімають теми моралі та особистої свободи. Режисером стрічки виступав Мохаммад Расулоф.

Зла не існує: трейлер онлайн

Другий за значущістю приз Берлінського кінофестивалю – Срібний ведмідь або Гран-прі журі – отримала стрічка "Ніколи рідко іноді завжди" (Never Rarely Sometimes Always).

Ніколи рідко іноді завжди: трейлер онлайн

Срібного ведмедя, як найкращий режисер, отримав південнокорейський творець Хон Сан Су за фільм "Жінка, яка бігла" (The Woman Who Ran).

Жінка, яка бігла: фрагмент з фільму

Нагороди у категоріях "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща чоловіча роль" отримали німецька акторка Паула Бер ("Ундіна" (Undine)) та італієць Еліо Джермано ("Ховаються" (Hidden Away)).

Ще одного зі "срібних ведмедів" отримав фільм російського режисера Іллі Хржановського "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha), який був заборонений для показу в РФ. Картину нагородили, зокрема, за роботу німецького оператора Юргена Юргеса (Jürgen Jürges).

ДАУ. Наташа: промо-ролик

Приз за найкращий сценарій отримали режисери-близнюки Фабіо та Даміано Д'Інноченцо. Кіноробота братів "Погані казки" розповідає про дитинство двох дітлахів у італійській глушині.

"Погані казки" (Bad Tales): промо-ролик

Трагікомедія "Видалити історію" (Delete History) від режисерів Бенуа Делепін і Густав Керверн розповідає про трьох жертв соціальних мереж. Фільм отримав чи не найбільше схвальних відгуків від іноземної преси, а також відзначили спеціальною нагородою до 70-річчя "Берлінале-2020".

Видалити історію: промо-ролик