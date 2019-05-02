Переможці Billboard Music Awards 2019: список лауреатів престижної премії
У США відгриміло масштабна церемонія нагородження Billboard Music Awards 2019, на якій відзначали найкращих виконавців. Деяким музикантам вдалося відхопити одразу дві статуетки. Повний список переможців читайте на LifeStyle 24.
Вночі 2 травня в Лос-Анджелесі відбулася одна з найпрестижніших музичних премій Billboard Music Awards 2019. За рейтингом церемонія прирівнюється до легендарного Grammy і American Music Awards. Організатори заходу вже оприлюднили повний список переможців на офіційному сайті.
Читайте також: Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Тріумфаторами вечора стали 26-річна реп-виконавиця Cardi B, канадський репер Drake і знаменитий гурт Beyoncе & JAY-Z.
Список переможців Billboard Music Awards 2019:
Кращий виконавець – Drake
Найкращий виконавець – Drake
Найкраща виконавиця – Аріана Гранде
Найкращий виконавець Billboard 200 – Drake
Найпопулярніший виконавець Hot 100 – Drake
Найпопулярніші потоковий артист – Drake
Найкращий виконавець з продажу пісень – Drake
Найпопулярніші виконавці радіостанцій – Drake
Найпопулярніші виконавці R&B – Weeknd
Кращий тур R&B – Beyonce & JAY-Z
Найкращий реп-виконавець – Drake
Найкраща реп-виконавиця – Cardi B
Найкращий реп-тур – Beyoncе & JAY-Z
Найкращий рок-виконавець – Imagine Dragons
Найкращий рок-тур – Елтон Джон
Найкращий альбом Billboard 200 – Drake
Найкращий реп-альбом – Drake "Scorpion"
Найкраща пісня Top Hot 100 – Maroon 5 ft. Cardi B "Girls Like You"
Найкраща пісня в потокових медіа (аудіо) –Travis Scott "SICKO MODE"