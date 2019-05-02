Переможці Billboard Music Awards 2019: список лауреатів престижної премії

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Переможці Billboard Music Awards 2019
Переможці Billboard Music Awards 2019 / Getty Images

У США відгриміло масштабна церемонія нагородження Billboard Music Awards 2019, на якій відзначали найкращих виконавців. Деяким музикантам вдалося відхопити одразу дві статуетки. Повний список переможців читайте на LifeStyle 24.

Вночі 2 травня в Лос-Анджелесі відбулася одна з найпрестижніших музичних премій Billboard Music Awards 2019. За рейтингом церемонія прирівнюється до легендарного Grammy і American Music Awards. Організатори заходу вже оприлюднили повний список переможців на офіційному сайті.

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Тріумфаторами вечора стали 26-річна реп-виконавиця Cardi B, канадський репер Drake і знаменитий гурт Beyoncе & JAY-Z.

Список переможців Billboard Music Awards 2019:

Кращий виконавець – Drake 

Нагорода за досягнення в чартах – Аріана Гранде

Найкращий виконавець – Drake

Найкраща виконавиця – Аріана Гранде 

Найкращий виконавець Billboard 200 – Drake 

Найпопулярніший виконавець Hot 100 – Drake 

Найпопулярніші потоковий артист – Drake 

Найкращий виконавець з продажу пісень – Drake

Найпопулярніші виконавці радіостанцій – Drake

Найпопулярніші виконавці R&B – Weeknd 

Кращий тур R&B – Beyonce & JAY-Z 

Найкращий реп-виконавець – Drake

Найкраща реп-виконавиця – Cardi B

Найкращий реп-тур – Beyoncе & JAY-Z

Найкращий рок-виконавець – Imagine Dragons

Найкращий рок-тур – Елтон Джон 

Найкращий альбом Billboard 200 – Drake

Найкращий реп-альбом – Drake "Scorpion"

Найкраща пісня Top Hot 100 – Maroon 5 ft. Cardi B "Girls Like You"

Найкраща пісня в потокових медіа (аудіо) –Travis Scott "SICKO MODE"

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Аріана Гранде Бейонсе Cardi B Елтон Джон
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