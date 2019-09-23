Переможці Еммі-2019: які серіали отримали престижні відзнаки

У ніч з 22 на 23 вересня у Лос-Анджелесі відгриміла знаменита церемонія нагородження Еммі-2019. Чимало відомих та улюблених серіалів було представлено у престижній телевізійній премії. Серед тріумфаторів у категоріях опинилися "Гра престолів" та "Чорнобиль". Тож, яким проєктам вдалося стати лауреатами – читайте на LifeStyle 24.

Традиційно восени у Лос-Аджелесі проходить церемонія вручення бажаної телевізійної нагороди – Emmy Awards. Цьогоріч 71-ша премія відбулася у ніч з 22 на 23 вересня. Раніше ми публікували список номінантів, тріумфаторами якого стали "Гра престолів", "Дивовижна місіс Мейзел", а також "Чорнобиль".

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Проте не всім лідерам номінацій вдалося отримати бажану статуетку, а деяким з них вдалося завоювати одразу декілька відзнак. До прикладу, окрім нагороди в категорії найкращий мінісеріал "Чорнобиль" отримав відзнаку за сценарій та режисуру. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас повний список лауреатів церемонії нагородження Еммі-2019.

Переможці Еммі-2019:

Найращий комедійний серіал: "Флібег" (Fleabag)

Найкращий драматичний серіал: "Гра престолів" (Game of Thrones)

Найкращий міні-серіал: "Чорнобиль" (Chernobyl)

Найкращий актор в драматичному серіалі: Біллі Портер (Pose)

Найкраща актриса в драматичному серіалі: Джоді Комер ("Вбиваючи Єву")

Найкращий драматичний актор другого плану: Пітер Дінклейдж ("Гра престолів")

Найкраща драматична актриса другого плану: Джулія Гарнер ("Озарк")

Найкращий комедійний актор: Білл Хейдер ("Баррі")

Найкраща комедійна актриса: Фібі Воллер-Брідж ("Флібег")

Найкращий комедійний актор другого плану: Тоні Шалуб ("Дивовижна місіс Мейзел")

Найкраща комедійна актриса другого плану: Алекс Борштейн ("Дивовижна місіс Мейзел")

Найкращий актор в мінісеріалі: Джаррел Джером ("Коли вони нас побачать")

Найкраща актриса в мінісеріалі: Мішель Вільямс (Fosse/Verdon)

Найкращий телефільм: "Чорне дзеркало: Бузогриз" (Bandersnatch)