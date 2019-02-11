Греммі-2019: оголошено переможців престижної премії

183 Читать новость на русском
Переможці Греммі 2019 - список переможців премії Греммі 2019
Греммі-2019: переможці премії

61-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі відбулася у Лос-Анджелесі 10 лютого (17:00 в США, 03:00 за Києвом). Премія запам'ятається глядачам багатьма цікавими моментами.

Музична премія Греммі у 2019 році зібрала найвідоміших зірок музичної індустрії, які позмагалися за статуетки у різних категоріях. Тріумфаторами премії стало чимало вокалістів, зокрема, Леді Гага, Аріана Гранде, яка бойкотувала премію, Дуа Ліпа, Дрейк та інші. Окрім цього, лідер гурту Soundgarden Кріс Корнелл був посмертно нагороджений Греммі в номінації "Найкращий рок-виконавець". 

Читайте також: Греммі-2019: оголошено номінантів музичної премії

Повний список переможців премії "Греммі":

"Запис року" здобув Childish Gambino, This Is America.

Греммі-2019
Childish Gambino на Греммі-2019 / Getty Images

"Альбомом року" був названий Кейсі Масгрейвс, Golden Hour.

У номінації "Пісня року" перемогла Childish Gambino, This Is America.

Найкращою новою артисткою стала Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа на Греммі-2019
Дуа Ліпа на Греммі-2019 / Getty Images

Найкраще соло-виконання у стилі поп отримала Леді Гага, Joanne.

Леді Гага тріумфувала на Греммі-2019
Леді Гага тріумфувала на Греммі-2019 / Getty Images

Кращий альбом у стилі поп дістався Віллі Нельсону, My Way.

Окрім того, найкращим танцювальним записом визнали трек Дуа Ліпи і Silk City, Electricity/

Найкращою рок піснею стала St. Vincent, Masseduction.

Найкращим альбом в жанрі сучасної міської музики було визнано The Carters, Everything Is Love.

"Найкращий вокальний поп-альбом" – Аріана Гранде, Sweetener.

"Найкращий реп-альбом Cardi B, Invasion of Privacy.


Cardi B на Греммі-2019 / Getty Images

"Найкращий рок-альбом" – Greta Van Fleet, From the Fires.

"Найкращий альтернативний альбом" – Beck, Colors.

"Найкраща R&B-композиція" – Ларранс Допсона, Джоель Джеймс, Елла Травень і Діжон Макфарлейн, Bood's Up.

"Найкраще R&B-виконання" – HER Ft. Деніел Сезар, Best Part.

 "Найкращий альбом латинської поп-музики" – Клаудія Брант, Sincera.


Клаудія Брант на Греммі-2019 / Getty Images

"Найкраще музичне відео" – Childish Gambino, This Is America.

blog_ava
Мільйони доларів і євро: як українці купували валюту онлайн у перший день
сьогодні
2252
Теги: LifeStyle Нагороди Музика Grammy
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голі сукні та сексуальні декольте: які образи зірки показали на вечірці перед Греммі-2019
10 лютого 22:03 Голі сукні та сексуальні декольте: які образи зірки показали на вечірці перед Греммі-2019
3386
Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
9 лютого 16:32 Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
568
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
8 лютого 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 1192
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
8 лютого 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
645
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
8 лютого 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 228
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 лютого 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1732
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук