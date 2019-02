Греммі-2019: оголошено переможців престижної премії

61-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі відбулася у Лос-Анджелесі 10 лютого (17:00 в США, 03:00 за Києвом). Премія запам'ятається глядачам багатьма цікавими моментами.

Музична премія Греммі у 2019 році зібрала найвідоміших зірок музичної індустрії, які позмагалися за статуетки у різних категоріях. Тріумфаторами премії стало чимало вокалістів, зокрема, Леді Гага, Аріана Гранде, яка бойкотувала премію, Дуа Ліпа, Дрейк та інші. Окрім цього, лідер гурту Soundgarden Кріс Корнелл був посмертно нагороджений Греммі в номінації "Найкращий рок-виконавець".

Повний список переможців премії "Греммі":

"Запис року" здобув Childish Gambino, This Is America.



Childish Gambino на Греммі-2019 / Getty Images

"Альбомом року" був названий Кейсі Масгрейвс, Golden Hour.

У номінації "Пісня року" перемогла Childish Gambino, This Is America.

Найкращою новою артисткою стала Дуа Ліпа.



Дуа Ліпа на Греммі-2019 / Getty Images

Найкраще соло-виконання у стилі поп отримала Леді Гага, Joanne.



Леді Гага тріумфувала на Греммі-2019 / Getty Images

Кращий альбом у стилі поп дістався Віллі Нельсону, My Way.

Окрім того, найкращим танцювальним записом визнали трек Дуа Ліпи і Silk City, Electricity/

Найкращою рок піснею стала St. Vincent, Masseduction.

Найкращим альбом в жанрі сучасної міської музики було визнано The Carters, Everything Is Love.

"Найкращий вокальний поп-альбом" – Аріана Гранде, Sweetener.

"Найкращий реп-альбом" – Cardi B, Invasion of Privacy.



Cardi B на Греммі-2019 / Getty Images

"Найкращий рок-альбом" – Greta Van Fleet, From the Fires.

"Найкращий альтернативний альбом" – Beck, Colors.

"Найкраща R&B-композиція" – Ларранс Допсона, Джоель Джеймс, Елла Травень і Діжон Макфарлейн, Bood's Up.

"Найкраще R&B-виконання" – HER Ft. Деніел Сезар, Best Part.

"Найкращий альбом латинської поп-музики" – Клаудія Брант, Sincera.



Клаудія Брант на Греммі-2019 / Getty Images

"Найкраще музичне відео" – Childish Gambino, This Is America.