Переможці премії M1 Music Awards 2018: відомі імена найкращих виконавців України

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Переможці M1 Music Awards 2018 - список хто переміг у премії M1 Music Awards 2018
Переможці премії M1 Music Awards 2018 / www.facebook.com/m1ukraine

1 грудня о 18:00 в Палаці Спорту у Києві відбулася головна музична премія України "M1 Music Awards. 4 Seasons". Відтак, найкращі зірки українського шоу-бізнесу зібралися на грандіозній події, щоб поборотися за бажану нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1.

Це четверте за рахунком щорічне вручення нагород, яке зібрало найкращих представників української музичної індустрії. Крім того, на головній сцені такі зірки як Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, NK|Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла".

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Головним продюсером музичної премії була українська співачка та чотириразова володарка "М1 Music Awards" Тіна Кароль. Список переможців оголошено на офіційній сторінці M1 у Facebook.

Список переможців у номінаціях M1 Music Awards 2018

Співачка року – NK|Настя Каменських

Співак року – Олег Винник

Група року – "Время і стекло"

Прорив року – "KAZKA"

Dance parade – MARUV & BOOSIN — Drunk Groove.

Альтернатива року – "The HARDKISS"

Хіт року – KAZKA

Кліп року – NK"Настя Каменських – "Это моя ночь"

Проект року – MONATIK і Надя Дорофеєва "Глубоко"

Золотий грамофон – Мішель Андраде

Червона рута – Олександр Пономарьов

 

Теги: LifeStyle Музика Новини Києва Новини культури Нагороди Тіна Кароль Олег Винник Монатік
Джерело: 24 канал
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