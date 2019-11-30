Переможці премії M1 Music Awards 2019: хто з виконавців отримав нагороду

У суботу, 30 листопада, у Палаці Спорту в Києві відбулася одна з найважливіших головних музичних премій "M1 Music Awards. 5 Seasons". На грандіозному шоу зібралися всі зірки українського шоу-бізнесу, щоб поборотися за головну нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1.

Церемонія вручення нагород відбулася вп'яте. На одній сцені зібралися найвідоміші представники українського шоу-бізнесу: NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Время и Стекло", "Антитіла", Сергій Бабкін, Alyona Alyona та MELOVIN. Деякі артисти та гурти отримали кілька статуеток, ставши тріумфаторами премії.

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Цікаво, що Тіна Кароль вдруге стала музичною продюсеркою премії. Вона запросила на шоу найпопулярніших виконавців, які презентували успішні хіти зі свого репертуару. Минулого року Тіна Кароль отримала нагороду "За внесок у розвиток національної музичної індустрії".

Список переможців у номінаціях M1 Music Awards 2019:

Співачка року – NK (Настя Каменських).

Співак року – Монатік

Гурт року – Время и Стекло

Фаворит року – Время и Стекло

Прорив року – MELOVIN

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Dance parade – Монатік "Love It Ритм"

"Рок, тільки рок" – Без обмежень "Зорі запалали"

Хіт року – Время и Стекло "Дим"

За внесок у розвиток національної музичної індустрії – Вєрка Сердючка

Кліп року – Монатік "Каждый раз"

Червона рута – NK "Обіцяю"

Золотий грамофон – Тіна Кароль "Сила висоти"

Що таке M1 Music Awards"M1 Music Awards" – це масштабна і престижна подія шоу-бізнесу, що проводиться телеканалом М1 і компанією "Таврійські Ігри" з 2014 року. Кожного року урочиста церемонія збирає повний зал Палацу Спорту та мільйони глядачів перед телеекранами та у мережі YouTube.