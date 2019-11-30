Переможці премії M1 Music Awards 2019: хто з виконавців отримав нагороду

706 Читать новость на русском
M1 Music Awards 2019: переможці / 112.ua

У суботу, 30 листопада, у Палаці Спорту в Києві відбулася одна з найважливіших головних музичних премій "M1 Music Awards. 5 Seasons". На грандіозному шоу зібралися всі зірки українського шоу-бізнесу, щоб поборотися за головну нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1.

Церемонія вручення нагород відбулася вп'яте. На одній сцені зібралися найвідоміші представники українського шоу-бізнесу: NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Время и Стекло", "Антитіла", Сергій Бабкін, Alyona Alyona та MELOVIN. Деякі артисти та гурти отримали кілька статуеток, ставши тріумфаторами премії. 

Читайте також: Хто із зірок претендує на премію M1 Music Awards: список

Цікаво, що Тіна Кароль вдруге стала музичною продюсеркою премії. Вона запросила на шоу найпопулярніших виконавців, які презентували успішні хіти зі свого репертуару. Минулого року Тіна Кароль отримала нагороду "За внесок у розвиток національної музичної індустрії". 

Список переможців у номінаціях M1 Music Awards 2019:

Співачка року – NK (Настя Каменських). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений M1MA 2019 (@m1_musicawards)

 

Співак року – Монатік

Гурт року – Время и Стекло

Фаворит року – Время и Стекло

Прорив року – MELOVIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений M1MA 2019 (@m1_musicawards)

 

Читайте також: У прозорому вбранні та у супроводі чоловіка: Alyona Alyona епатувала на урочистій церемонії

Dance parade – Монатік "Love It Ритм"

"Рок, тільки рок" – Без обмежень "Зорі запалали"

Хіт року – Время и Стекло "Дим"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений M1MA 2019 (@m1_musicawards)

 

За внесок у розвиток національної музичної індустрії – Вєрка Сердючка

Кліп року – Монатік "Каждый раз"

Червона рута – NK "Обіцяю"

Золотий грамофон – Тіна Кароль "Сила висоти"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений M1MA 2019 (@m1_musicawards)

 

Що таке M1 Music Awards"M1 Music Awards" – це масштабна і престижна подія шоу-бізнесу, що проводиться телеканалом М1 і компанією "Таврійські Ігри" з 2014 року. Кожного року урочиста церемонія збирає повний зал Палацу Спорту та мільйони глядачів перед телеекранами та у мережі YouTube.

Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків: коментар "Нової пошти"
сьогодні
7945
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Нагороди Новини Києва Новини культури Музика Тіна Кароль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:40 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 4050
сьогодні 10:37 Голодомор в Україні: що відомо про журналіста Гарета Джонса, який написав про моторошний геноцид
Юлія Михайлова 7850
сьогодні 09:31 Світові знаменитості та їхні собаки: добірка до Міжнародного дня домашніх улюбленців
Юлія Девда 2919
29 листопада 18:59 10 суконь зі знижкою, які варто купити в Чорну п’ятницю
Юлія Турелик 2384
29 листопада 18:30 Розкішні маєтки зірок Голлівуду: фото інтер'єрів, які здивують
Юлія Гілей 6919
Новини
Більше новин
Залиште відгук