Переможці премії Оскар-2019: перелік

91 церемонія нагородження преміями Оскар відбулась 24 лютого (3:00 25 лютого за київським часом). Найвідоміші зірки Голлівуду традиційно побували в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі, щоб отримати заповітні статуетки та підтримати своїх колег. Стало відомо, хто увійшов в число щасливців та став переможцем премії.

Американська академія кіномистецтва ще 22 січня назвала головних номінантів премії Оскар-2019. Всього було названо 24 номінації, фінальне голосування за переможця в кожній з яких відбулося з 12 по 19 лютого. Шорт-лист ймовірних претендентів в 9 інших номінаціях було оголошено ще 18 грудня 2018 року. Цього року церемонія нагородження вперше за 30 років відбувалась без ведучого – натомість золоті статуетки вручали відомі кіноактори, не заявлені у номінаціях.

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Хто отримав головні кінопремії року – дивіться у нашому переліку.

Переможці премії Оскар-2019

Номінація "Найкраща жіноча роль другого плану": Реджина Кінг ("Якщо Біл-стріт могла б заговорити" / If Beale Street Could Talk);



"Найкраща жіноча роль другого плану": Реджина Кінг / Twitter / @THR

Номінація "Найкращий документальний повнометражний фільм": Free Solo, режисери Джиммі Чін та Elizabeth Chai Vasarhelyi;

Номінація "Найкращий грим та зачіски": "Влада" (Vice), гримери Greg Cannom, Kate Biscoe і Patricia Dehaney;

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