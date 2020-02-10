24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Переможці премії Оскар-2020: перелік

50 Читать новость на русском
Список переможців Оскара-2020 / Колаж: LifeStyle 24

Прямо зараз, в ніч з 9 на 10 лютого, у Лос-Анджелесі проходить найпрестижніша кінопремія року – Оскар-2020. Традиційно найвідоміші та найталановитіші зірки отримують свої нагороди у Dolby Theatre. Тож, Американська академія кіномистецтва назвала перші імена переможців.

Імена номінантів на Оскар-2020 було оголошено ще 13 січня, після чого 27 січня кандидати на престижну премію зібралися на традиційному ланчі.

До речі, тут: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Пізніше, 30 січня, розпочалося голосування за переможців, яке завершилося кілька днів тому, 4 лютого. Протягом останнього місяця зірки, номіновані на Оскар-2020, були в очікуванні дати проведення, а вже сьогодні, в ніч з 9 на 10 лютого, дізналися імена лауреатів.

Додамо, що цьогоріч Оскар-2020 вдруге проходить без ведучого, а оголошувати переможців виходять знаменитості, які не були заявлені у списку номінантів.

Американська академія кіномистецтва ще 22 січня назвала головних номінантів премії Оскар-2020. Хто отримав головні кінопремії року – дивіться у нашому переліку.

Переможці премії Оскар-2020

Найкраща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді");

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Історія іграшок 4";

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Hair Love";

 

 

Новина оновлюється...

Під завалом трагічно загинув ветеран війни на Донбасі Андрій Пришляк
9 лютого
1704
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Оскар 2020 Оскар Нагороди Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
9 лютого 16:00 Оскар-2020: що відомо про акторів, які претендують на "Найкращу чоловічу роль"
Марта Вересюк 1360
9 лютого 15:08 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 1178
9 лютого 14:43 Фільми-номінанти на Оскар-2020
Марта Вересюк 1770
9 лютого 10:33 "1917": антивоєнний маніфест режисера Сема Мендеса
Юлія Ліпенцева 576
8 лютого 19:55 Учасниця першого півфіналу Нацвідбору Євробачення Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 2452
Новини
Більше новин
Залиште відгук