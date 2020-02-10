Переможці премії Оскар-2020: перелік

Прямо зараз, в ніч з 9 на 10 лютого, у Лос-Анджелесі проходить найпрестижніша кінопремія року – Оскар-2020. Традиційно найвідоміші та найталановитіші зірки отримують свої нагороди у Dolby Theatre. Тож, Американська академія кіномистецтва назвала перші імена переможців.

Імена номінантів на Оскар-2020 було оголошено ще 13 січня, після чого 27 січня кандидати на престижну премію зібралися на традиційному ланчі.

До речі, тут: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Пізніше, 30 січня, розпочалося голосування за переможців, яке завершилося кілька днів тому, 4 лютого. Протягом останнього місяця зірки, номіновані на Оскар-2020, були в очікуванні дати проведення, а вже сьогодні, в ніч з 9 на 10 лютого, дізналися імена лауреатів.

Додамо, що цьогоріч Оскар-2020 вдруге проходить без ведучого, а оголошувати переможців виходять знаменитості, які не були заявлені у списку номінантів.

Американська академія кіномистецтва ще 22 січня назвала головних номінантів премії Оскар-2020. Хто отримав головні кінопремії року – дивіться у нашому переліку.

Переможці премії Оскар-2020

Найкраща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді");

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Історія іграшок 4";

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Hair Love";

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