"Танці з зірками 2019" 14 випуск: Ксенія Мішина та Євген Кот перемогли у шоу

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"Танці з зірками 2019": Ксенія Мішина та Євген Кот – переможці шоу / LifeStyle 24

Мабуть, фінал розважального проєкту "Танці з зірками 2019" став одним із найбільш непрогнозованих. Все тому, що перемогу здобули Ксенія Мішина та Євген Кот, які обійшли головних фаворитів проєкту.

24 листопада в Україні відгримів грандіозний фінал шоу "Танці з зірками 2019". Чимало зіркових гостей завітали на знімальний майданчик, щоб підтримати своїх фаворитів. Окрім цього, знамениті українські співаки виступили зі своїми хітами в прямому ефірі проєкту. Та попри такі сюрпризи від організаторів шоу вся увага глядачів була прикута до головного питання – хто ж здобув перемогу на "Танцях з зірками 2019". 

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Випробування у фіналі шоу "Танці з зірками 2019" було нелегким. Пари показали не тільки ефектні постановки, але й імпровізовані виступи "за перемогу". За результатами всіх етапів шоу, третє місце посіли Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. 

"Я щоефіру готувала прощальну промову, адже була впевнена, що вийду з шоу. Але тепер не готувалась... Я дуже сильно змінилась, виросла, завдяки вам, дорогі глядачі, та моє "Дизель-Шоу. Але найбільше я вдячна Дмитру", – зізналась Вікторія Булітко. 

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Перемогу здобули Ксенія Мішина та Євген Кот, випередивши суперників всього на кілька голосів. Відтак друге місце посіли Анна Різатдінова і Олександр Прохоров. Після оголошення результатів глядачі засипали оваціями пару, а прихильники задарували акторку квітами. 

"Я дивлюсь цей проєкт з перших сезонів. Для мене це шоу – це життя", – зазначила Анна Різатдінова. 

А от переможці шоу не стримували свого захвату від перемоги. Ксенія Мішина здійснила свій задум та принесла золотий кубок своєму сину. 

"Я не вірю! Хочу подякувати всім, хто працює тут і творить цю феєрію. Судді, ви завжди були головними мотиваторами для нас... Дякую родині, яка мене підтримувала. І головному моєму мотиватору і найціннішою людиною у житті – моєму сину. І Євгену, бо я так хотіла, щоб він переміг", – подякувала переможниця шоу Ксенія Мішина. 

 

Що відомо про проєкт "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.

Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році, легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
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