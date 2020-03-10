Відомі перші імена переможців премії YUNA 2020: серед лауреатів Аlyona Аlyona та Монатік

Вже 24 березня у Палаці "Україна" відбудеться офіційна церемонія нагородження лауреатів музичної премії YUNA 2020. Проте вчора, 9 березня, пройшла пре-паті премії церемонії, на якій оголосили переможців в 4 номінаціях. Статуетки отримали Аlyona Аlyona, Монатік, Alina Pash, Луна та MARUV.

У понеділок у столичному готелі Hilton відбулося пре-паті премії YUNA 2020. Організатори оприлюднили імена номінантів ще у грудні минулого року, а лише за кілька тижнів до офіційної церемонії назвали переможців у чотирьох номінаціях.

Читайте також YUNA-2020 оголосили номінантів премії: хто з російських гастролерів потрапив до списку

Так, статуетки однієї з найпрестижніших премій YUNA 2020 вже здобув дует Аlyona Аlyona та Alina Pash за трек "Падло" у категорії "Найкращий хіп-хоп хіт". Успішного виконавця Монатіка, який підкорює закордонну публіку та українських слухачів не лише якісною музикою, а й феєричними шоу, нагородили у номінації "Найкращий менеджмент артиста". Варто зазначити, що замість чоловіка статуетку отримала його дружина Ірина Демічева.

alyona alyona & Alina Pash – Падло: дивіться відео онлайн

Також YUNA 2020 нагородила співачку Луна, присудивши перемогу в категорії "Новий формат". Російська гастролерка MARUV також не залишилася без відзнаки. Її трек Siren Song визнали "Найкращим електронним хітом". Нагадаємо, що скандальна вокалістка претендувала на премії від країни-агресора і поставала на червоних доріжках в Москві, проте це не заважає їй отримувати визнання й від вітчизняних музичних експертів.

Інші переможці у численних категоріях стануть відомі вже 24 березня. На церемонії нагородження у Палаці "Україна" виступатимуть MARUV, MELOVIN, MONATIK, Alina Pash&KRUTЬ та Артем Пивоваров.