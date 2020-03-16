Золота малина-2020: хто отримав найганебнішу премію Голлівуду – список

Хоч в останні роки Голлівуд вражає якісними кінострічками, є й такі фільми, які не отримали схвалення ані в критиків, ані в глядачів. Тому щороку актори та режисери отримують найганебніші премії за свою роботу – "Золоту малину". У 2020-му оприлюднення результатів відбулось у ніч на 16 березня.

Як відомо, ще всередині січня організатори так званого "антиоскара" оголосили список претендентів на "Золоту малину". Найгіршими кінороботами визнали знамениті фільми, яким прогнозували шалений успіх. Зокрема, мюзикл "Кішки" з Тейлор Свіфт потрапив одразу в кілька номінацій та став беззаперечним лідером премії.

Важливо: Золота малина 2020: номінанти на відомий у всьому світі "антиоскар"

Хто ж отримав премію на ювілейній 40-ій церемонії нагородження – ознайомтесь у матеріалі LifeStyle 24.

"Золота малина-2020": список лауреатів

Найгірший фільм – "Коти"

Найгірший актор – Джон Траволта (The Fanatic та Trading Paint)



Джон Траволта отримав "Золоту малину" / Gold Derby



Найгірша актриса – Гіларі Дафф ("Привиди Шерон Тейт")

Найгірша чоловіча роль другого плану – Джеймс Корден ("Коти")

Найгірша жіноча роль другого плану – Ребел Вілсон ("Коти")

Найгірший сценарій – "Коти"

Найгірший режисер – Том Гупер ("Коти")

Дивіться трейлер до фільму "Коти": відео

Найгірший рімейк або сиквел – "Рембо: Остання кров"

Нагорода за повернення до якісного кіно – Едді Мерфі ("Моє ім'я Долемайт")



Едді Мерфі – лауреат "Золотої малини" / Кадр з фільму

Що таке "Золота малина"?

Вперше найгірші кінороботи відзначили у 1981 році. Започаткував премію "Золоту малину", або ж "Раззі" американець Джон Вілсон. У номінаціях відзначають найгірші акторські роботи, сценарій, режисуру, саундтрек і фільм року. Цікаво, що "Золота малина" є своєрідним доповненням до знаменитого "Оскара". За традицією, оприлюднення лауреатів відбувається після легендарної церемонії.



Переможців "Золотої малини" обирають понад 500 анонімних членів так званого Фонду премії з 12 країн світу. Свої голоси вони передають організаторам у поштовому форматі. Призом для лауреатів є іронічна пластмасова ягода малини, покрита золотою фарбою.