Золотий глобус 2019: усі переможці кінопремії

7 січня у США пройшла одна з найочікуваніших подій року – вручення премій "Золотий глобус 2019". Вже відомо імена знаменитостей, які здобули престижну нагороду.

"Золотий глобус 2019": список переможців Читайте також: Журнал GQ обрав найстильнішого чоловіка 2018 року Краща драма: "Богемна рапсодія"; Кращий драматичний актор: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"; Кращий актор комедії або мюзиклу: Крістіан Бейл, "Влада"; Краща актриса комедії або мюзиклу: Олівія Коулмен, "Фаворитка"; Кращий режисер: Альфонсо Куарон, "Рим"; Кращий актор другого плану: Махершала Алі, "Зелена книга"; Краща актриса другого плану: Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"; Кращий сценарій фільму: Пітер Фареллі, Нік Валелонга, Брайан Каррі, "Зелена книга". Краща жіноча драматична роль: Гленн Клоуз, "Дружина" Кращий анімаційний фільм: "Людина-павук: через всесвіт" Кращий саундтрек: Shallow "Зірка народилася"

Леді Гага / Getty Images Кращий іноземний фільм: "Рома", Мексика Кращий телевізійний драматичний серіал: "Американці" Кращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): "Метод Комінскі" Кращий драматичний актор серіалу: Річард Медден, "Охоронець" Краща драматична актриса серіалу: Сандра О, "Вбиваючи Єву" Кращий комедійний актор серіалу: Майкл Дуглас, "Метод Комінскі" Краща комедійна актриса серіалу: Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел" Кращий міні-серіал або фільм для ТБ: "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" Краща актриса міні-серіалу або фільму для ТБ: Патриція Аркетт, "Втеча з Даннемора" Краща актриса другого плану міні-серіалу або фільму для ТБ: Патріша Кларксон, "Гострі предмети" Кращий актор міні-серіалу або фільму для ТБ: Даррен Крісс, "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" Кращий актор другого плану міні-серіалу або фільму для ТБ: Бен Уішоу, "Дуже англійський скандал"