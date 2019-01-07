Золотий глобус 2019: усі переможці кінопремії

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Переможці Золотий глобус 2019: список переможців премії Золотий глобус
Нік Валелонга / www.gettyimages.com

7 січня у США пройшла одна з найочікуваніших подій року – вручення премій "Золотий глобус 2019". Вже відомо імена знаменитостей, які здобули престижну нагороду.

"Золотий глобус 2019": список переможців

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Краща драма: "Богемна рапсодія";

Кращий драматичний актор: Рамі Малек, "Богемна рапсодія";

Кращий актор комедії або мюзиклу: Крістіан Бейл, "Влада";

Краща актриса комедії або мюзиклу: Олівія Коулмен, "Фаворитка";

Кращий режисер: Альфонсо Куарон, "Рим";

Кращий актор другого плану: Махершала Алі, "Зелена книга";

Краща актриса другого плану: Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити";

Кращий сценарій фільму: Пітер Фареллі, Нік Валелонга, Брайан Каррі, "Зелена книга".

Краща жіноча драматична роль: Гленн Клоуз, "Дружина"

Кращий анімаційний фільм: "Людина-павук: через всесвіт"

Кращий саундтрек: Shallow "Зірка народилася"


Леді Гага / Getty Images

Кращий іноземний фільм: "Рома", Мексика

Кращий телевізійний драматичний серіал: "Американці"

Кращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): "Метод Комінскі"

Кращий драматичний актор серіалу: Річард Медден, "Охоронець"

Краща драматична актриса серіалу: Сандра О, "Вбиваючи Єву"

Кращий комедійний актор серіалу: Майкл Дуглас, "Метод Комінскі"

Краща комедійна актриса серіалу: Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел"

Кращий міні-серіал або фільм для ТБ: "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів"

Краща актриса міні-серіалу або фільму для ТБ: Патриція Аркетт, "Втеча з Даннемора"

Краща актриса другого плану міні-серіалу або фільму для ТБ: Патріша Кларксон, "Гострі предмети"

Кращий актор міні-серіалу або фільму для ТБ: Даррен Крісс, "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів"

Кращий актор другого плану міні-серіалу або фільму для ТБ: Бен Уішоу, "Дуже англійський скандал"

Теги: LifeStyle Музика Голлівуд Золотий глобус Нагороди
Джерело: 24 канал
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