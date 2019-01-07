Золотий глобус 2019: усі переможці кінопремії
7 січня у США пройшла одна з найочікуваніших подій року – вручення премій "Золотий глобус 2019". Вже відомо імена знаменитостей, які здобули престижну нагороду.
"Золотий глобус 2019": список переможців
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Краща драма: "Богемна рапсодія";
Кращий драматичний актор: Рамі Малек, "Богемна рапсодія";
Кращий актор комедії або мюзиклу: Крістіан Бейл, "Влада";
Краща актриса комедії або мюзиклу: Олівія Коулмен, "Фаворитка";
Кращий режисер: Альфонсо Куарон, "Рим";
Кращий актор другого плану: Махершала Алі, "Зелена книга";
Краща актриса другого плану: Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити";
Кращий сценарій фільму: Пітер Фареллі, Нік Валелонга, Брайан Каррі, "Зелена книга".
Краща жіноча драматична роль: Гленн Клоуз, "Дружина"
Кращий анімаційний фільм: "Людина-павук: через всесвіт"
Кращий саундтрек: Shallow "Зірка народилася"
Леді Гага / Getty Images
Кращий іноземний фільм: "Рома", Мексика
Кращий телевізійний драматичний серіал: "Американці"
Кращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): "Метод Комінскі"
Кращий драматичний актор серіалу: Річард Медден, "Охоронець"
Краща драматична актриса серіалу: Сандра О, "Вбиваючи Єву"
Кращий комедійний актор серіалу: Майкл Дуглас, "Метод Комінскі"
Краща комедійна актриса серіалу: Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел"
Кращий міні-серіал або фільм для ТБ: "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів"
Краща актриса міні-серіалу або фільму для ТБ: Патриція Аркетт, "Втеча з Даннемора"
Краща актриса другого плану міні-серіалу або фільму для ТБ: Патріша Кларксон, "Гострі предмети"
Кращий актор міні-серіалу або фільму для ТБ: Даррен Крісс, "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів"
Кращий актор другого плану міні-серіалу або фільму для ТБ: Бен Уішоу, "Дуже англійський скандал"