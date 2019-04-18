Перестало битися серце: Бейонсе стривожила розповіддю про другу вагітність

Голлівудські зірки та світові виконавці все частіше зізнаються світові про свої проблеми, які можуть спіткати кожного. Поп-діва Бейонсе також вирішила зробити зізнання та розповіла, що під час другої вагітності у 2017 році вона ледь не втратила дитину.

Нещодавно дружина всесвітньо відомого актора Алека Болдуіна поділилась з Instagram-користувачами, що може втратити свою п’яту дитину через слабке серцебиття, що і сталось через деякий час. Хіларія Болдуін подякувала всім за неймовірну підтримку, зокрема, своєму 61-річному чоловіку і чотирьом маленьким дітям.

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На кадрах біографічного фільму про співачку Бейонсе від Netflix, Бей зізналась, що пережила досить важкі другі пологи двійнят, передає The Daily Mail. У її нащадків на останніх місяцях вагітності були діагностовані токсемія плода (отруєння токсинами), а також прееклампсія – важкий токсикоз вагітності, що може виникати на пізніх термінах.

Останній діагноз супроводжується підвищеним тиском, прискореним пульсом і сильними набряками, – саме через них Бейонсе в кінці своєї вагітності важила близько 98 кілограмів. Щодо пологів, то під час них в одного з малюків в утробі перестало битись серце, через що лікарі змушені були зробити екстрений кесарів розтин. У фільмі зірка також зізналась, що друга вагітність була незапланованою, тим самим спростувавши всі чутки про ЕКЗ (штучне запліднення).

Додамо, що двійнята Бейонсе та Jay-Z – Румі та Сер – з'явились на світ 12 червня 2017 року.

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