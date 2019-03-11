Перестань бути л*йном, – колега Родрігеса звинуватив його в зрадах та брехні Дженніфер Лопес

Звістка про заручини Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса облетіла весь світ. Зірки отримували чимало привітань у соціальних мережах від друзів та шанувальників. Однак не всі готові розділити з ними їхнє щастя. Колега Алекса Родрігеса зробив гучну заяву, звинувативши його в брехні та зрадах майбутній дружині.

Про те, що зірки вирішили заручитися на своїх сторінках в Instagram вони обидвоє повідомили напередодні, 9 березня. Світлина руки Дженніфер Лопес, на якій красувалася масивна каблучка, зібрала понад 5 мільйонів вподобань та сотні тисяч коментарів з привітаннями. Однак колега Алекса Родрігеса не зміг розділити з ними їхню радісну подію. Натомість він звинуватив бейсболіста в обмані та зрадах.

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Дізнавшись про заручини, Хосе Кансеко зробив на своїй сторінці в Twitter декілька дописів, в яких зробив гучні заяви щодо нареченого Дженніфер Лопес.

Бідна дівчина, вона й гадки не має, хто він насправді! Алекс Родрігес, тобі пора перестати бути л*йном! Припини зраджувати Дженніфер. Всього кілька місяців тому я на власні очі бачив, як він дзвонив моїй колишній дружині Джесіці,

– заявив Кансеко.

Після цього він зробив ще один допис, в якому покликав Алекса Родрігеса на боксерський поєдинок і додав, що готовий підтвердити свої слова на детекторі брехні.



Скріншот з Twitter