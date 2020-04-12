Переїзд Меган Маркл та принца Гаррі: будинок якої голлівудської зірки придбала пара
Напередодні складання королівських обов'язків подружжя змінило місце проживання. Меган Маркл та принц Гаррі разом з сином Арчі перебралися з Канади до Лос-Анджелеса. Пресі вдалося розсекретити, що ймовірним житлом пари став маєток голлівудського актора Мела Гібсона.
Меган Маркл та принц Гаррі тримають в таємниці подробиці свого особистого життя. Проте ЗМІ уважно стежать за парою та з'ясовують інтригуючі деталі. Так, напередодні закриття кордонів через спалах коронавірусу родина переїхала до Лос-Анджелеса.
До теми Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Канади у Лос-Анджелес, – ЗМІ
Папараці відкрили полювання за ексклюзивними кадрами Меган та Гаррі поблизу нового будинку в Малібу. Як повідомляє видання The Sun, голлівудський агент з нерухомості Андреа Пайлот ще минулого тижня розсекретила нове помешкання подружжя на особистій сторінці в інстаграмі. Вона видалила допис, проте інформацію все ж підхопили у пресі.
Як виявилося, Меган Маркл та принц Гаррі готові придбати маєток оскароносного актора Мела Гібсона. Представники компанії, у якій працює Андреа Пайлот відмовилися від коментарів та жодним чином не підтвердили чутки. Експерти з нерухомості оцінюють розкішний будинок у 12 мільйонів фунтів стерлінгів – понад 400 мільйонів гривень.
Будинок Меган Маркл і принц Гаррі в Малібу / Фото: The Sun
Будинок Меган Маркл і принц Гаррі в Малібу / Фото: The Sun
Цей маєток у Малібу цілком прогнозовано міг припасти до душі Меган Маркл, адже дім її матері Дорії розташований неподалік. Нове помешкання пари з видом на узбережжя Тихого океану налічує 5 акрів прибудинкової території, два басейни спортзал та включає членство в елітному пляжному клубі.
Район, у якому розташоване житло, є одним з найпрестижніших в окрузі Лос-Анджелеса, про що свідчить зірковий бомонд по-сусідству – Роберт Дауні-молодший, Кейтлін Дженнер та чимало інших найзаможніших зірок Голлівуду.
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