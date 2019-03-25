Переїзд Меган Маркл та принца Гаррі у новий будинок переноситься: відома причина

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Герцоги Сассекські планували переїхати у Фрогмор-хауз ще до народження первістка, однак за декілька тижнів до появи на світ їхнього малюка плани змінилися. Меган Маркл і Принц Гаррі залишаться в Кенсінгтонському палаці.

Королівське подружжя заявило про намір переїхати з Кенсінгтонського палацу ще в листопаді 2018 році. Тоді стало відомо, що королева Єлизавета ІІ виділила для Меган Маркл і принца Гаррі маєток у Віндзорі. Герцоги Сассекські планували оселитися у Фрогмор-хаусі ще до народження первістка, проте, як повідомляє The Sun, робочі не встигли вчасно завершити ремонт.

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До слова, ремонтні роботи в новому маєтку герцогів Сассекських обійшовся королівській сім'ї у 3 мільйони фунтів стерлінгів, що майже вдвічі перевищує суму, яку витратили на ремонт в особняку в Норфолку.

Інсайдер повідомив іноземному виданню, що весь тиждень перед закінченням березня робочі працювали не покладаючи рук. Однак їм все одно не вдалося завершити ремонт у кімнаті, на яку найбільше чекають майбутні батьки – дитяча. Причиною запізнень стали постійні зміни в планах ремонту від герцогів. Як зазначив інсайдер, вони двоє дуже вимогливі, тому часто вносили корективи.

До прикладу, останньою зміною, про яку заявило королівське подружжя, було встановлення вікон з потрійним склом. Причиною їхнього вибору слугував сильний шум від літаків, що сідають в аеропорту Хітроу. Таке задоволення обійшлося їм у 50 тисяч фунтів стерлінгів.

будинок Меган Маркл і принца Гаррі
Ремонт у будинку Меган Маркл і принца Гаррі / The Sun

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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