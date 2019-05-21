Стильна герцогиня: Кейт Міддлтон зачарувала виходом в елегантній сукні

Герцогиня Кембриджська декілька днів поспіль тішила прихильників своїми виходами, під час яких демонструвала свій оновлений стиль. Проте сьогодні, 21 травня, у Букінгемському палаці, відбулося святкування вечірки Королівського саду, на яку Кейт Міддлтон вирішила одягнути елегантне вбрання ніжного відтінку.

Днями 37-річна Кейт Міддлтон здійснила кілька виходів, які були тісно пов'язані з природою. Так, герцогиню Кембриджську зустрічали у Саду дикої природи, а також на квітковому фестивалі Сhеlsеа Flоwer Shоw. Під час відвідування цих місць дружина принца Вільяма демонструвала буденні образи, зачаровуючи оновленим стилем.

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Проте сьогодні, 21 травня, в Букінгемському палаці королева Єлизавета ІІ приймає гостей з нагоди традиційного святкування вечірки Королівського Саду. На масштабний захід, який налічує близько 30 тисяч гостей, Кейт Міддлтон одягнула класичну двобортну сукню-пальто пудрового відтінку. Спідниця плаття була у трендову, однак не густу, складку, а в тон до вбрання на голові герцогині красувався милий капелюшок.

Довершенням бездоганного образу дружини принца Вільяма стали туфлі-човники з замші бежевого кольору, невеликий клатч в тон до взуття, а також сережки з перлинами довгастої форми.



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images