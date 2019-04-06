Перейшли червону межу: на Rammstein рухнув шквал критики через новий кліп Deutschland

Німецький гурт Rammstein обурив світову спілльноту. Все почалося 22 березня, коли вони презентували новий 9-хвилинний кліп із назвою Deutschland, в якому було чимало жорстоких сцен, зокрема, які показують часи Голокосту.

"Позбавлена смаку експлуатація свободи творчості" – прокоментував кліп Уповноважений федерального уряду з боротьби з антисемітизмом. Фелікс Кляйн.

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"Страждання і нелюдськість Голокосту не дозволяють використовувати ці теми для реклами чи гонитви за сенсацією, для випуску продукту, незалежно від того, про що в ньому йдеться", – наголосив Карл Фреллер, директор Фонду баварських меморіалів.

Як ви вже здогадалися, найбільший скандал викликаний довкола расистських стереотипів і Голокосту.

Музиканти перейшли червону межу. Інструменталізація і тривіалізація теми Голокосту недопустимі,

— підкерслила екс-глава Центральної ради євреїв Німеччини Шарлотта Кноблох.

Та як виявилося, у кліпі йдеться не тільки про Голокост. Грубо кажучи, музиканти продемонстрували міні-фільм, який розказує непросту історію країни, її теперішнє і майбутнє.

Темношкіра Німеччина

Ця темношкіра жінка – німкеня Рубі Коммі. У кліпі вона грає роль країни, тобто Німечични.



Німеччина постає в образі темношкірої жінки

Протягом усього сюжету вона постає перед глядачами у різних образах: в пишному вбранні, в обладунках, на інвалідному візку, у формі СС – це відображення Німеччини на різних етапах її історії.



Протягом кліпу вона міняє різні образи залежно від історичного періоду

Чому вона темношкіра? Існує дві версії. Перша пояснює це тим, що вона символізує чорного орла, який зображений на гербі країни. А от друга говорить про те, що Рубі народилася після об'єднання Німеччини, тобто вже у новій, толерантній і мультикультурній країні.

Бійня при Індіставізо



Німеччина в образі племен, з якими зіткнулися римські легіонери

Ці кадри – події 16 року нашої ери. Римські легіонери зустрічають Рубі, яка постає перед ними в образі дикої Німеччини. Починається битва. В історії країни ці події описані як бійня при Індіставізо (сучасна територія Нижньої Саксонії) – римляни пішли завойовувати німецькі території, але на заваді стали місцеві племена. Майже 80-тисячне військо 8 римських легіонів зіткнулося із 50-тисячною армією німців. Останні програли і втратили практично половину своїх людей.

Німеччина після Першої світової



Німеччина "у візку"

А ось ці кадри – Німеччина після Першої світової. І поки вона на інвалідному візку зализувала рани, суспільство поділилося на 2 частини: комуністів і нацистів. У 20-х роках вони влаштовували між собою масштабні вуличні зіткнення. У кліпі ці події показані через призму двох чоловіків, які б'ються на кастетах.

Пожежа на дерижаблі

Ця пожежа в історії Німечични отримала назву катастрофа "Гінденбурга".



Катастрофа "Гінденбурга"

1937 року цей дережабль був найбільшим у світі. Із майже сотні (97) осіб, які перебували на борту – 35 загинули. Трагедія сталася через те, що американці, які мали надати гелій для судна, згодом ветувати це рішення. А тому, його заправили воднем. Під час посадки, перебуваючи ще у повітрі, судно спалахнуло і миттємо згоріло до тла. Після катастрофи "Гінденбурга" епоха дерижаблів у Німеччині закінчилася. Нацистський уряд заборонив будь-які пасажирські перевезення.

Голокост і табори



На шибениці четверо в'язнів

Після кадрів технологічного прориву, хоч і сумного, показують зворотній бік медалі – концтабори 1944 року. Саме ті, що і викликали найбільше критики. На шибениці стоять четверо в'язнів: гомосексуаліст, єврей, комуніст і свідок Єгови. Про це свідчать їхні кольорові нашивки біля серця – вінкелі. Такими у концтаборах позначали категорії полонених.

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На їхньому фоні піднімаються перші у світі прототипи балістичної ракети – німецькі "Фау-2". Чому? Всі ці кадри із концтабору "Дора". Він якраз був розташований поряд із заводом, де створювали ці ракети. Із "Дори" до заводу постійно відправляли живу робочу силу. Тому виробництво ракет забрало більше життів ніж самі ракетні удари. В таборі знайшли 30 тисяч трупів: закритих у камерах чи розстріляних.

А щодо запусків, то останній якраз відбувся 1944 року. Від більш ніж 3 тисяч ракет (3225) загинули приблизно 2700 людей. Найсмертельніша атака відбувалася у бельгійському кінотеатрі "Рекс" – від ракетного удару загинули 567 людей.

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"Deutschland, Deutschland über alles" – це перша строфа "пісні Німців", яку в часи Третього Рейху активно використовували в цілях пропаганди. Дослівно вона перекладається як "Німеччина понад усіма".

Ліворадикальна терористична група RAF



НІмеччина в полоні

Одразу ж після цього учасники гурту постають у жіночих образах. Це ліворадикальна терористична група RAF – Фракція Червоної Армії. Із 1968 по 1998 роки вони тероризували Німеччину. Це помітно на кадрах, де Рубі у них в полоні. Вони утворилися як опозиція до тодішнього уряду: влаштовували теракти, скоювали замахи на високопосадовців, грабували і нападали на американські військові бази. Загалом на їхніх руках 34 вбивства, в тому числі, посадовців не найнижчих чинів.

НДР



НДР із лідером Гонеккером

Судячи із емблеми позаду столу – це НДР разом із лідером Еріхом Гонеккером. Він сидить в оточенні військових і працівників Штазі. А на задньому фоні стоїть космонавт із шоломом СССР – це Зигмунд Єн. 1978 року він став першим німцем, який полетів у космос. А напис "СССР" на його шоломі через те, що політ здійснювали за космічною програмою Москви.

Німеччина приносить у світ нове життя

У найдинамічнішій сцені кліпу відбуваються бунти, ґвалтування високопосадовцями тварин і вбивство Німеччини спаленням. Однак, Рубі з'являється в образі вагітного янгола, який приносить у світ нове життя – собаку.



Німеччина у вигляді янгола

За даними журналу Esquire – це порода Леонбергер, яка мало не вимерла під час Другої світової. Нацисти використовували цих собак, щоб переносити боєприпаси. Другу Світову пережили всього 8 леонбергерів. Як би там не було, у а кліпі Рубі в образі Німеччини помирає і залишає за собою потомство – кількох псів. Її поховали так, як і Білосніжку у пісні Sonne, – у скляній труні.



Німеччинана "народила" собак

У кліпі ще багато метафор та алегорій, які, в принципі, кожен розуміє по-своєму. А щодо самої Німеччини, то ЗМІ обурливо пишуть, що це провокація. Щодо фанатів, то одні просто в захваті від такого посилу, а інші неабияк здивовані.

Різні сцени можна трактувати по різному до тих пір, поки самі учасники гурту не скажуть, що саме мали на увазі і який посили хотіли донести до громадян Німеччини.

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А загалом, Rammstein вже не вперше потрапляють під нищівний шквал критики. 2001 року вони випустили сингл "Links 2 3 4" у якому прямо зізналися в симпатіях до соціалістичних поглядів. А 2009 року на одному із концертів гурт влаштував надто відвертий перфоманс, за що їх звинуватили у пропаганді садомазохізму.