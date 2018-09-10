Пережила кілька зрад, – Маша Єфросиніна відверто розповіла про вихід з шоу "Танці з зірками"

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Маша Єфросиніна відверто розповіла про вихід з шоу "Танці з зірками"
Маша Єфросиніна відверто розповіла про вихід з шоу "Танці з зірками" / Instagram / @mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відверто розповіла, як пережила вихід із шоу "Танці з зірками". Знаменитість відверто зізналась, що не сам факт вибування її розчарував, а зрада людей, яким вона довіряла.

Участь у шоу "Танці з зірками 2018" дуже повпливало на свідомість Маші Єфросиніної та сприйняття всього, що відбувається. Телеведуча відмовлялась коментувати журналістам вихід з шоу, який викликав чималий резонанс у мережі. Окрім цього, Маша Єфросиніна уникала цієї теми навіть у спілкуванні з близькими друзями. 

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Однак з прихильниками зірка все ж вирішила поділитись переживаннями та думками, які в неї виникли після "Танців з зірками". Маша Єфросиніна переконує, що не сам вихід з проекту був для неї найбільш складним, а зрада тих людей, яким вона довіряла. 

У цьому проекті, "Танці з зірками", був досить складний для мене момент, і це зовсім не вихід з шоу, а людський фактор. Я пережила кілька зрад від людей, яким довіряла. Мені було складно з цим впоратись, був досить складний психологічний період,
– зізналась Маша Єфросиніна. 

Попри гіркий досвід телеведуча розповіла, що шоу "Танці з зірками" принесло для неї ще й багато приємних спогадів та змінило її в кращу сторону. Зокрема, зірка, яка пішла на проект, щоб перебороти свої страхи, успішно впоралась із цим. Відтак Маша Єфросиніна більше не боїться програти, не має комплексу, що в неї нічого не вдасться, та боязні, що не буде ідеальною й отримає шквал критики. 

"Сьогодні, в січні 2019 року, я вже спокійно можу про це поговорити. Мене критикували, я вийшла з шоу п'ятою, я не краще за всіх танцювала. Всі мої страхи розбились об одне важливе спостереження: світ не завалився, інопланетяни не захопили нашу планету, мої діти в мені не розчарувались, а стали любити ще більше, чоловік дивиться на мене з повагою, а всі друзі бачать, наскільки я змінилась", – додала Маша Єфросиніна. 

Довідка: телеведуча Маша Єфросиніна покинула паркет "Танців з зірками" у 5 прямому ефірі. При цьому скандальна Оксана Марченко, яка, на думку користувачів мережі, станцювала найгірше, навіть не потрапила в номінацію на вихід з шоу. Такі результати обурили глядачів, відтак люди закидали сторінки проекту вимогами показати результати голосування глядачів. Після чималого резонансу організатори шоу пояснили систему нарахування голосів та відмовились оприлюднювати будь-які дані в цифрах.

У блозі, який зірка присвятила особистим досягненням 2018 року, вона виділила ще кілька проектів, якими може пишатись. Зокрема, Маша Єфросиніна похизувалась успіхами благодійної роботи Charity Weekend та YouTube-каналу, участю в українській комедії "Пригоди S Миколая". Окрім цього, телеведуча згадала своє призначення почесним послом Фонду ООН у галузі народонаселення.

Дивіться повний випуск відеоблогу Маші Єфросиніної "Топ-5 головних подій 2018 року":

 

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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