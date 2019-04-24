Пережила втрату дитини: як почувається дружина Алека Болдуіна після викидня

Дружина 61-річного Алека Болдуіна 35-річна Хіларія, яка пережила викидень під час своєї п'ятої вагітності, повідомила, що через два тижні після сумної новини вона повертається до звичного життя та добре себе почуває.

На своїй сторінці в Instagram Хіларія опублікувала фрагмент з УЗД. Вона додала, що починає відчувати себе "самим собою" фізично та емоційно.

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Ми пішли на великий ризик... Цього разу, коли я відкрила своє серце для ще одної дитини, він чи вона не залишилася на довго. У всіх нас є своя мета у житті і я вірю, моє малятко залишило радість у своєму короткому житті. Як я говорила багато разів: цей досвід не стосується лише мене та моєї історії, це про кожного, мабуть, про тебе чи про того, кого ти знаєш і хто пережив втрату,

– емоційно прокоментувала публікацію дружина Болдуіна.

4 квітня Хіларія Болдуін поділилась новиною, що вона вп'яте вагітна. Однак медики повідомили, що ця дитина не народиться у зіркового подружжя, оскільки шанси на її життя дуже малі. Не минуло й тижня, як дружина голлівудського актора Алека Болдуіна повідомила, що втратила п'яту дитину.

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Хто такий Алек Болдуін?Голлівудський актор, відомий за участю у фільмах "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин" та ін. До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер, від якої має повнолітню доньку. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з Хіларією Томас. Пара виховує 4 дітей.