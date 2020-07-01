Донька знаменитого попкороля Майкла Джексона вже неоднарозово заявляла про свої романи як з чоловіками, так і жінками. Зараз же вона зізналась, ким себе вважає в особистому житті.

За словами 22-річної актриси та співачки, вона називає себе геєм, оскільки зустрічалася не тільки з чоловіками і жінками, повідомляють у Mirror. Тобто, ймовірно йдеться про транссексуалів, андрогінів чи інших представників ЛГБТ-спільноти. Вже близько двох років Періс зустрічається з бойфрендом Габріелем Гленном.

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Ніколи не думала, що буду з хлопцем. Думала, що одружуся з дівчиною. Я більше зустрічалася з жінками, ніж з чоловіками. Можу назвати себе геєм, бо так і є, напевно. Не вважаю себе бісексуалом, так як зустрічалася не тільки з чоловіками і жінками. Все це не має відношення до того, що у людини в штанях, важлива його особистість,

– розповіла Періс.

Щодо закоханості у жінок, то Періс підмітила, що вперше у ній це розгледів зірковий батько Майкл Джексон. Після його смерті дівчину, окрім тата, більше ніхто з родичів так і не підтримав.

"Мій батько швидко зрозумів, що відбувається. Думаю, він відчув якусь енергію. Він дражнив мене так само, як дражнив моїх братів. Якщо я занадто пильно розглядала жінок в глянцевих журналах, він говорив: "О, у тебе є подружка". Мені було 8 чи 9 років", – зізналась дівчина.