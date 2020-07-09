Американська світська левиця Періс Гілтон також вирішити уявити себе у ролі президентки США. Мабуть, заяви репера Каньє Веста про балотування надихнули зіркову білявку, тому вона вже навіть почала свою агітаційну кампанію. Та зробила Періс Гілтон це з гумором і притаманною їй пікантністю.

Періс Гілтон йде в президенти США: чи можливо це

Про свої політичні амбіції Періс Гілтон оголосила на сторінці в інстаграм. Там американська блогерка розмістила кілька пікантних фото, на яких показала, якою б вона могла бути очільницею Білого дому. У білизні та подовженому піджаку чи у сексуальних сукнях на столі в овальному кабінеті – Періс Гілтон таки розбурхала мережу своєю заявою.

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Вже у дописі знаменита білявка розповіла, що довго вагалась щодо цього рішення, однак згодом зрозуміла, що Білий дім потребує нового декору та жінки-очільниці. До допису вона додала хештег #Періс у президенти.

І хоч чимало користувачів обурило таке прагнення, більшість сприйняли це, як жарт, та навіть припустили, що резиденція колись стане рожевою. Також припускають, що Періс Гілтон хотіла таким чином потролити репера Каньє Веста, чиї наміри балотуватись у президенти США є більш наполегливими. Однак білявка не коментує нічого.

Однак, як і її колегу з шоу-бізнесу, Періс Гілтон не побачать у виборчих бюлетенях. Все тому, що термін подання кандидатур на пост президента США вже минув, тому балотуватись зірки зможуть тільки на наступних виборах.

Що відомо про заяву Каньє Веста

За 3 місяці до виборів президента США у ЗМІ з'явилась резонансна інформація: репер Каньє Вест готовий балотуватись на цей поважний пост. У мережі одразу ж розгорілися палкі дискусії прибічників та противників цієї думки, а артиста навіть підтримав винахідник Ілон Маск.

Оскільки в президенти США йдуть тільки республіканці або демократи, Каньє Вест навіть вирішив йти на вибори, як безпартійний політик. На такі заяви вже відреагував Дональд Трамп, який наголосив, що у передвиборчій гонці не побачать репера, адже він не подав свою кандидатуру вчасно. Однак чинний глава Білого дому не приховував: з таким конкурентом йому було б цікаво позмагатись.