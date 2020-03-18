Періс Гілтон через коронавірус відкладе зйомки в Закарпатті

За інформацією LifeStyle24, Періс Гілтон скоригувала свої плани через епідемію коронавірусу.

Комплекс "Деренівська Купіль" в Закарпатті мав стати заключним місцем зйомок документального фільму "Це Періс". Попередньо Гілтон перенесла зйомки на осінь нинішнього року.

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Остаточне рішення щодо термінів перенесення буде прийнято після 12 квітня, коли завершиться заборона на пасажирське сполучення з Європою, яка була введена США минулого тижня і буде більше зрозуміла ситуація з епідемією коронавірусу в світі.

Спочатку зйомки в "Деренівська Купелі" планувалося провести в кінці квітні – на початку травня. Саме в цей час тут починає цвісти алея сакур, яких в комплексі 11 видів. Всього в дендропарку "Деренівська Купіль" зібрано понад 5 тисяч унікальних сортів рідкісних рослин з усього світу.



Комплекс "Деренівська Купіль"

Локацію регулярно орендують для проведення фотосесій і відеозйомок. Одна з таких зйомок була продемонстрована Періс в минулому році і справила на Гілтон незабутнє враження. Додамо, що в 2018 році в "Деренівській Купелі" проходили зйомки проекту "Холостяк", а в травні минулого року записував своє відеозвернення Олег Винник.



Курорт "Дуренівська Купіль"

Що відомо про "Деренівську Купіль"?

Курорт розташований в урочищі Деренівка, що на Закарпатті. Це сучасний готельно-відпочинковий комплекс, який містить 174 окремих номера. Для туристів власники пропонують чимало розваг: тут розташовані аквазона з басейнами, розважальний центр, SPA-комплекс, тенісний корт, мінігольф та дендропарк з понад 5 тисячами різних видів рослин. У січні за наполяганням Періс в "Деренівській Купелі" було добудовано вертолітний майданчик: фоторепортаж, дворівневий паркінг і Пасаж для проведення масштабних культурно-масових заходів.



Для туристів комплекс пропонує чимало розваг



"Дуренівська Купіль"

Курорт на Закарпатті – не єдина покупка, яку прагне здійснити Гілтон. Знаменита американка зацікавилась нерухомістю в Києві. Вибір Періс Гілтон зупинила на елітному житловому просторі Linden, який розташований на Липках. Світській левиці сподобалась дворівнева резиденція площею в 556 квадратних метрів, тому, ймовірно, вона віддасть 4,5 мільйона доларів та стане її власницею.

Журналісти LifeStyle 24 підозрюють, що Періс Гілтон зацікавилась інвестиціями в українську нерухомість під час її візиту до Львова. Навесні 2018 року вона стала запрошеною гостею відкриття місцевого фешенебельного готелю. Супроводжував знаменитість її наречений Кріс Зілка, дідусь якого народився в Україні. І хоч Періс Гілтон розірвала заручини, це аж ніяк не вплинуло на її бізнес-ідею.