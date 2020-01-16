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Періс Гілтон не приховує стосунків зі своїм новим бойфрендом: роман пари стрімко розвивається

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Періс Гілтон / www.billboard.com

Американська фотомодель та спадкоємиця найбільшого в світі готельного бізнесу оприлюднила свої нові стосунки. Перша публічна поява пари відбулася на вечірці кінопремії Золотий глобус. Новий обранець світської левиці заможний бізнесмен та власник парфумерного бренду.

Особисте життя моделі завжди викликало надмірну цікавіть в суспільстві. Періс Гілтон два роки тому скасувала заручини з актором Крісом Зілкою майже після двох років стосунків. Як стверджувала сама знаменитість, тоді на заваді подружньому життю стала її кар'єра. Дівчина не була готова до сімейного життя, адже просто не знайшла для нього часу у своєму щільному графіку. 

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 Як повідомляє видання Us Weekly, відтепер серце завидної нареченої Періс Гілтон зайняте. Обранцем зірки став бізнесмен Картер Реум. Чоловік заснував особистий парфумерний бренд VEEV Spirits та навіть написав книгу про підприємництво. Як стверджують інсайдери, стосунки пари досить серйозні. Вони часто разом з'являються публічно та жодним чином не приховують своїх почуттів. 

Картер з дуже хорошої та авторитетної родини. Між ними все серйозно, так що цілком ймовірно, заручини не за горами. Вони не приховують свій роман і всюди ходять разом,
– повідомили інсайдери. 

Так, Періс Гілтон з'явилася разом з Картером Реумом на вечірці після нагородження переможців Золотого глобуса. Вони постійно трималися за руки, що не оминули увагою папараці. 

періс гілтон
Періс Гілтон з Картером Реумом / Getty Images

Нагадаємо, що взимку 2018 року Періс Гілтон та Кріс Зілка оголосили про заручини. Освідчився актор коханій, коли вони перебували на романтичному відпочинку в горах. Перед камерами вона показала розкішний перстень, який мав діамант у 20 каратів. Проте вже у листопаді 2018 року Періс Гілтон скасувала заручини та розірвала роман, а колишній наречений вимагав повернути перстень, вартість якого становила близько 2 мільйонів доларів.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Періс Гілтон
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