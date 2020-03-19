Періс Гілтон позувала в спокусливому вбранні для глянцю: пікантні кадри

Американська модель та спадкоємиця найбільшої у світі мережі курортів Hilton досить рідко зважується на відверті зйомки, незважаючи на розкішне тіло. Так, Періс Гілтон знялася для журналу Rollacoaster Magazine, засвітивши форми у відвертому вбранні.

На особистій сторінці в інстаграмі світської левиці досить часто з'являються гламурні світлини, на яких знаменитість позує у звабливих образах під час фешн-фотосесій чи модних виходів.

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Так, чергова зйомка відбулась для глянцю Rollacoaster Magazine. Періс Гілтон виблискувала перед спалахами камер в колекції американського бренду Juicy Couture, зробивши ставку на відвертість.

Так, на зірці оксамитове чорне боді з оголеною спиною, яке вона поєднала з довгими рукавицями та шкіряними ботфортами на високих підборах. Взуття підкреслило її стрункі довгі ноги. Серед аксесуарів –сумочка з сріблястою бахромою, чокер з дорогоцінним камінням та лаконічні сережки. Блондинка зібрала волосся у вишукану зачіску та доповнила look насиченим макіяжем.

Проте з ексклюзивних відеокардів, які опублікувала Періс Гілтон, видно, що зовсім скоро публіка зможе оцінити й інші не менш гарячі образи моделі. Вона позувала у розкішному атласному плащі на голе тіло та топлес, прикривши груди руками у мереживних рукавицях.