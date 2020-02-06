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Періс Гілтон пройшлася подіумом разом з сестрою Нікі: ефектне вбрання знаменитостей

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Періс Гілтон з сестрою Нікі / Instagram / @nickyhilton

Американська фотомодель та спадкоємиця найбільшої у світі мережі курортів Hilton завжди опиняється в епіцентрі уваги на світських вечірках. Її поява на подіумі благодійного заходу Red Dress Collection викликала справжній захват публіки.

Щорічно благодійна організація American Heart Association влаштовує показ, який присвячений допомозі жінкам США, що страждають від серцевих захворювань. Справжніми зірками на подіумі стали 36-річна Нікі та 38-річна Періс Гілтон. Знаменитості підтримали дрес-код заходу, одягнувши подібні червоні сукні. 

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Для публічного виходу в Нью-Йорку представниці заможної родини обрали обтислі сукні, розшиті сотнями блискіток. На відміну від Нікі, Періс оголила плечі та звабливе декольте. Проте низ вбрання, яке мало спокусливий виріз ззаду, просвічувався, що дозволило білявкам показати стрункі ноги.

Свій аутфіт total red сестри доповнили взуттям на високих підборах та сріблястими клатчами з коштовним камінням. На їхніх обличчях легкий макіяж, що підкреслив бездоганну зовнішність моделей. 

Це дуже важливий і престижний захід, ми дуже раді, що пройшли по подіуму разом. Я дуже люблю свою сестру,
– зізналася Періс Гілтон. 


Періс та Нікі Гілтон на подіумі Red Dress Collection / Getty Images 


Періс та Нікі Гілтон на подіумі Red Dress Collection / Getty Images

Окрім світських левиць, захід відвідали 24-річна Міс Америка 2020 Камілла Шріер, акторка Гізер Грем та австралійська модель із синдромом Дауна Мейделін Стюарт. Канадська співачка Шанайя Твейн також пройшлась подіумом та виконала свої хіти. 
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Періс Гілтон
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