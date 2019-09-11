Періс Хілтон купує резиденцію в найдорожчому будинку Києва за 4,5 мільйона доларів

У американської поп-діви з'являються серйозні бізнес-інтереси в Україні. Ще в липні український медіапростір підірвала новина про можливу покупку Періс Хілтон курорту в Закарпатті. За нашою інформацією, це не єдина її інвестиція в українську нерухомість. Паралельно американська серебріті вирішила придбати резиденцію в Києві.

Свій вибір пані Хілтон зупинила на елітному житловому просторі Linden, який розташований на Липках. Періс сподобалася дворівнева резиденція площею в 556 квадратних метрів. Вартість резиденції – понад 4,5 мільйонів доларів.

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Світська левиця планує відвідувати Україну 2-3 рази в рік і вже в наступному році організувати в нашій країні масштабний міжнародний конкурс краси. З місцем проведення конкурсу Хілтон ще не визначилася – це може бути як Київ, так і курорт в Закарпатті.



"Деренівську Купіль" на Закарпатті може придбати Періс Хілтон / BeneForYou

Навесні 2018 року Періс разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілкою відвідала Львів. Періс Хілтон була почесною гостею на відкритті місцевого фешенебельного готелю і тоді вперше замислилася про інвестиції в українську індустрію розваг і нерухомість. Швидше за все, таке бажання було продиктовано відносно дешевою ціною на вітчизняну нерухомість і темпами зростання української економіки в останні 3 роки.

Додамо, що у тодішнього бойфренда Періс, Кріса, є українське коріння – його дідусь народився в Україні. Втім, пара розлучилася через півроку після відвідин Львова. Але інтерес до українських проектів Хілтон не втратила.

В Linden Luxury Residences відмовилися коментувати інформацію про покупку резиденції Періс Хілтон, посилаючись на правила компанії не розкривати дані про своїх клієнтів.